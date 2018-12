Yrittäjä Eelis Kettusen, 72, pitkäaikainen haave toteutui viime viikolla.

Silloin avautui hänen uusi nettihuutokauppansa, www.huudarauhassa.fi -sivusto, joka tukee Karjalanportin isännän olemassa olevaa liiketoimintaa.

Myynnissä on tuttuja suomalaisia design-tuotemerkkejä: Arabiaa, Aarikkaa, Timo Sarpanevaa, Oiva Toikkaa, Nanny Stillia ja Ilmari Tapiovaaraa.

Esineitä on kaikkiaan satakunta. Listoilla on huonekalujen, taidelasin ja valaisinten lisäksi myös muun muassa taidetta, kirjoja, hopeaa ja koruja.

Myytävät tuotteet ovat peräisin Karjalanportin omista kokoelmista sekä tavallisilta eteläkarjalaisilta, jotka ovat antaneet design-aarteensa huutokauppaan myyntiin.

Toiminta jatkuu normaalisti

Mistäs oikein on kyse?

Toiminta Karjalanportissa jatkuu normaalisti, korostaa Eelis Kettunen. Liiketoiminta kaipaa kuitenkin lisää virtaa, eli asiakkaita. Heitä kalastellaan nyt nettihuutokaupalla.

Saman katon alla on majoitusliike, kahvila ja antiikkimyymälä.

Nettihuutokauppa avautui viime viikolla ja jatkuu 18. joulukuuta asti, jolloin ensimmäinen huutokauppa sulkeutuu. Seuraavan nettihuutokaupan vuoro on ensi vuoden puolella.

— Olen ajatellut huutokauppasysteemiä jo vuosia, mutta siinä olikin isompi työ kuin luulin. Onneksi Eetu innostui ja sai homman toimimaan, Eelis Kettunen sanoo.

Tyttärenpoika isossa roolissa

”Eetu” on tyttärenpoika Eetu Karppinen, 26, josta Kettunen toivoo jatkajaa Karjalanportin liiketoiminnalle. Tietotaitoa kuulemma löytyy, mutta onko halua, se on vielä avoinna.

— Jatkan niin pitkään kuin jalka nousee, mutta onhan noita pitämättömiä pekkasia aika tavalla. Puolisokin rimpuilee tässä rinnalla vielä mukana, Eelis Kettunen naurahtaa.

Kettusta ja Lappeenrannassa asuvaa nuorta Karppista yhdistää kiinnostus antiikkiin, designiin ja taiteeseen.

Karppinen kertoo olleena mukana Eelis Kettusen tavaranhankintamatkoilla Belgiassa jo 2010-luvun taitteessa. Antiikkimyyntiin hän tuli mukaan kolmisen vuotta sitten.

Anu Pakarinen Joutsenon Rauhassa toimiva Karjalanportti laajentaa toimintaansa sähköisen huutokaupan puolelle. Kuvassa Eelis Kettunen ja Eetu Karppinen.

Toisaalta hänellä on omakin, aivan toisen alan yritys.

— Teen myös valokuvausta ja mainonnan suunnittelua, Karppinen kertoo.

Toistaiseksi Karppinen jakaa aikansa Karjalanportin sekä oman yrityksensä kesken. Tulevaisuudesta hän ei osaa vielä sanoa, mutta ei pidä poissuljettuna, että joskus ottaisi setänsä bisnekset kokonaan itselleen.

— Ei sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan.

Myyjälle riskitöntä

Nettihuutokaupan tavoitteena on paitsi vauhdittaa vanhan tavaran kauppaa, myös houkutella Joutsenon Rauhassa toimivaan Karjalanporttiin lisää asiakkaita.

Kaikki huutokaupattavat esineet ovat nähtävissä Rauhassa. Paikalta löytyy antiikkimyymälän lisäksi kahvio ja majoituspalveluja.

Tonnin arvoista tavaraa ei voi ostaa viidelläkympillä. — Eelis Kettunen

Samalla paikallisille ihmisille tarjotaan helppo ja luotettava kanava muuttaa arvoesineet rahaksi. Yhdessä neuvotellaan, mikä voisi olla realistinen hinta, ja jos kaupat syntyvät, yritys ottaa välistä tietyn prosenttiosuuden, Kettunen kertoo.

Myyjän kannalta riskiä ei ole. Potentiaalisia ostajia on kaikkialla, sillä tuotteita on helppo katsella ja huutaa netissä. Myyjä voi myös määrätä alimman hinnan, jolla tuote voidaan myydä, ja hän omistaa tuotteensa niin pitkään, kunnes se on myyty.

— Tonnin arvoista tavaraa ei voi ostaa viidelläkympillä, selventää Kettunen.

Ja mikä parasta, huutokaupassa ihanat yllätykset ovat aina mahdollisia.

— Jos tavarasta syntyy kunnon kilpailu, hintakin voi nousta pilviin.