18 ihmistä parantunut koronaviruksesta Eksoten alueella, kaikki viimeisimmät tartunnat jäljitetty Uudellemaalle

Etelä-Karjalassa ei ole varmistettu uusia koronavirustartuntoja. Varmistettuja tapauksia on edelleen 23, selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) perjantaina päivitetystä tilannekuvasta.

Sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita, ja tilanne on rauhallinen ja valmius hyvä.

Edellisen kerran koronatartunnasta kerrottiin torstaina. Silloin kerrottiin, että kyseinen näyte on otettu Eksoten alueen ulkopuolella.

Torstaina Etelä-Karjalassa otettiin 39 koronavirusnäytettä.

Ihmisten liikkuminen voi lisätä tartuntoja

Etelä-Karjala on selvinnyt tähän mennessä hyvin koronaviruksesta, Eksoten terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula sanoo. Yksikään koronaviruspotilas ei ole täällä kuollut, eikä sairaalahoidossa ole ollut samaan aikaan yli viittä koronaviruspotilasta.

Karhula twiittasi perjantaina, että koronavirukseen sairastuneista 18 on parantunut. Karhulan mukaan koronaviruksen saaneen henkilön katsotaan Suomen tämänhetkisen käytännön mukaan parantuneen, jos hän ei kahden viikon sisällä tartunnan toteamisesta joudu sairaalaan.

Koronaviruspotilaiden jälkioireista ei ole koottua seurantaa.

Tartuntojen jäljityskin on Karhulan mukaan onnistunut hyvin alusta asti. Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään ja altistuneet on pistetty karanteeniin.

– Karkeasti voi sanoa, että 14 ensimmäisen tapauksen jäljet johtivat ulkomaille ja yhdeksän viimeisimmän Uudenmaan suuntaan.

Hyvään tilanteeseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua.

– Kun liikkuvuus lisääntyy, pelkona on, että ryppäitä voi tulla. Pitää olla ihan oikeasti varuillaan, virusta on. Sitä voi ehkäistä sillä, että ei ahtauduta pieniin tiloihin varsinkaan huutamaan ja laulamaan.

Karhulan mukaan riski tartuntaan kasvaa, jos on yli 15 minuuttia tilassa, jossa ollaan lähekkäin ja jossa on huono ilmanvaihto.

16 koronatapausta Lappeenrannassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa koronatartuntoja on 22. Ero voi johtua siitä, että yksi Eksoten ilmoittamista tartunnoista on todettu jossain muualla. THL:n mukaan koronatapauksista 16 on Lappeenrannassa.

Suomessa on 6 776 varmistettua koronavirustartuntaa, THL kertoi perjantaina. Uusia tartuntoja varmistettiin perjantaina 33. Torstaina uusia tartuntoja varmistui 51.

Tiedot mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo myöhemmin perjantaina. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 313.

Päivitetty kello 13.52: Vaihdettu linkki Karhulan twittiin.