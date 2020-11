Ruokolahden kunnanvaltuusto sinetöi maanantai-iltana odotetusti Matias Hildenin valinnan uudeksi kunnanjohtajaksi. Hilden on toiminut Puumalan kunnanjohtajana vuodesta 2011 lähtien.

Ruokolahden kunnanjohtajahaku oli monivaiheinen. Ensimmäisessä haussa kunnanjohtajaksi valittiin Anu Sepponen, vaikka monet odottivat Kimmo Tiilikaisen nousevan kunnanjohtajaksi.

Ruokolahden kunnanvaltuusto päätti kuitenkin yllättäen pudottaa kunnanjohtajan palkkaa ja heikentää työsuhteen etuja. Sepponen ei hyväksynyt uutta johtajasopimusta eikä ottanut kunnanjohtajan virkaa vastaan. Näin ollen virka laitettiin uuteen hakuun.

Toisella hakukierroksella Ruokolahden kunnanjohtajaksi haki 11 henkilöä. Sen jälkeen Ruokolahden kunnanhallitus päätti esittää Hildeniä suoraan kunnanjohtajaksi, ilman erillisiä haastatteluita.

Kysyimme nyt ruokolahtelaisilta, miltä kunnanjohtajan hakuprosessi heidän mielestään vaikutti, hoidettiinko se hyvin, mitä mieltä he ovat lopputuloksesta sekä haluavatko he lähettää terveisiä uudelle kunnanjohtajalle.

Kari Toiviainen ihmettelee kiirettä

Ruokolahden Nesteellä päiväkahvilla istuvassa Kari Toiviaisessa kunnanjohtajahaku herättää ihmetystä. Erityisesti se, miksi jälkimmäinen kunnanjohtajahaku hoidettiin niin kiireellä, eikä haastatteluja järjestetty.

– Varmasti Matias Hildenkin olisi pärjännyt haastatteluissa. Meidän omat päättäjät ovat soppaa tässä keitelleet, ja sellainen pieni epäluottamus on nyt kaikkeen, mitä he tekevät. Mutta tavallisen ihmisen on otettava kaikki vastaan, kun ei ole itse mukana politiikassa, Toiviainen veistelee.

Kaikesta huolimatta hän odottaa hyvillä mielin uuden kunnanjohtajan saapumista Ruokolahdelle.

– Puumalalainen pariskunta kävi tässä Nesteellä ja he kehuivat Hildeniä kovasti. Uskotaan, että tämä on hänelle virstanpylväs uralla. Positiivisella mielellä odotan, miten tämä lähtee rullaamaan.

Ja terveisiäkin laulu- ja kuoromieheksi tunnustautuneella Toiviaisella on uudelle kunnanjohtajalle, joka veti Puumalassa tietovisoja.

– Hilden voisi tulla tännekin pitämään tietokilpailuja, hän toivoo.

Santeri Tynkkynen Prosessi oli ehkä erikoinen, mutta ruokolahtelainen Minna Nousiainen ajatteli luottavaisesti, että päättäjät tekevät parhaansa.

Ruokolahtelainen Minna Nousiainen kokee olevansa kuntalaisena jäävi kommentoimaan hakuprosessia, koska hän ei tunne kuntalakia tarpeeksi hyvin. Hän myös uskoo, ettei kaikkea hakuprosessiin liittyvää ole voitu tuoda julkisuuteen kesken valintaprosessin.

– Ehkä prosessi oli erikoinen, mutta ajattelin luottavaisesti, että päättäjät tekevät parhaansa. Nyt kun muita ei haastateltu kuin Hilden, niin ajattelin, että onhan siellä tehty alle jo melkoinen työ ja prosessi. Turhaa työtä on turha tehdä, hän muistuttaa.

Hän on tyytyväinen kunnan valintaan pestata Hilden kunnanjohtajaksi.

– Hän tuntuu eteenpäin katsovalta, mutta järjen kanssa juoksevalta henkilöltä. Se on aika tärkeää tämän päivän yhteiskunnassa. Lähden luottavaisin mielin odottamaan uutta kunnanjohtajaa.

– Tsemppiä haasteelliseen tehtävään, sitä se on jokaisella kunnanjohtajalla tänä päivänä. Tosi kiva, että saimme Hildenin tänne, Nousiainen lähettää terveisiä uudelle kunnanjohtajalle.

Ensimmäinen haku takerteli

Ruokolahtelaisen Pertti Lappalaisen mielestä jälkimmäinen kunnanjohtajahaku hoidettiin hyvin, mutta edellinen takerteli enemmän tai vähemmän.

– Mutta asiat hoidettiin, niin kuin parhaaksi nähtiin. Hilden on varmasti hyvä kaveri. Viihtymistä hänelle Ruokolahdelle, toivottavasti hän on täällä mahdollisimman kauan, Lappalainen toivoo.

Vuokko Longan mielestä kunnanjohtajahakua ei hoidettu hyvin.

– Se oli ihan kauhea mylläkkä, palkka-asia oli ihmeellinen, hän pohtii.

Lonka on kuitenkin tyytyväinen siihen, että naapuripaikkakunnan ihminen saatiin Ruokolahdelle töihin.

– Tuntuu, että hän on sopiva tähän tehtävään. Ei muuta kuin työniloa, hän toivottaa.

Santeri Tynkkynen Pertti Lappalaisen mielestä jälkimmäinen haku hoidettiin hyvin, mutta ensimmäinen takerteli.

Lasse Utti ihmettelee Anu Sepposen kohtelua

Nesteellä kahvittelevan Lasse Utin mielestä kunnanjohtajaprosessia ei hoidettu hyvin, ja se meni hänen mielestään naurettavaksi.

– Eikä se vielä ole ohi, Anu Sepponen on tehnyt valituksen. Jollakin tavalla hänen kanssaan oli jo sovittu, ja sitten neuvotteluissa tehdään uusia ehtoja, palkkaa pudotetaan ja kaikkea pienennetään, Utti harmittelee.

Hänen mielestään kun sovitaan ihmisen kanssa hänen tulevan töihin, ei sen jälkeen pitäisi enää neuvotella ehdoista.

– Minua ärsyttää, miten Sepposta kohdeltiin. Näin pienessä kunnassa ei pitäisi leikkiä. Uskon, että Sepponen olisi pärjännyt ihan hyvin, jos häntä olisi käsitelty niin kuin olisi kuulunut, Utti toteaa.