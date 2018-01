Youtube-tähdet ovat alakoululaisten tietotoimistoja — Lappeenrannan steinerkoulun kuudesluokkalaiset seuraavat Roni Backia, "koska se ei tee mitään järkevää" Sanomalehtiviikon aluksi Etelä-Saimaa vieraili Lappeenrannan steinerkoulussa. Kysyimme kuudesluokkalaisilta, mihin tietoon he luottavat. Jenni Hirvinen Eemu Leminen (vas.), Ruut Väkiparta ja Vilma Laapas seuraavat videobloggaajia ja saavat heidän kauttaan uutta tietoa.

Vilma Laapas, 12, Ruut Väkiparta, 11, ja Eemu Leminen, 12, klikkaavat Wikipediaan tai Googleen, kun haluavat löytää tietoa. Tiedon uskottavuutta pitää pohtia joka kerta verkossa surffaillessa, kertovat Lappeenrannan steinerkoulun kuudesluokkalaiset.



Vilma Laapas ja Eemu Leminen lukevat netin varsinaisia uutissivustoja vain vähän. Ruut Väkiparta taas kertoo lukevansa uutiset pääasiassa Etelä-Saimaasta.

— Kolarit ja muut onnettomuusuutiset kiinnostavat. Jos kuulen, että jotain on tapahtunut, niin menen verkkosivuilta katsomaan, että onko siellä kerrottu mitään asiasta ja saako sieltä lisätietoa. Jos olen kuullut uutisen jo televisiosta, en mene etsimään samaa uutista lehdestä, Väkiparta sanoo.



Mediakasvatukseen tarkoitetun Sanomalehtiviikon teemana on tänä vuonna median luotettavuus ja etiikka. Sanomalehtiiviikon alkajaisiksi maanantaina Etelä-Saimaa vieraili Lappeenrannan steinerkoulussa. Kouluvierailut jatkuvat tiistaina.

Saippuan syömistä ja asiaakin

Steinerkoulun kuudesluokkalaiset kertovat, että videopalvelu Youtuben tähdet, tubettajat, kertovat lapsia ja nuoria kiinnostavista asioista helposti lähestyttävällä tavalla. Vilma Laapas, Ruut Väkiparta ja Eemu Leminen seuraavat Youtube-tähti Roni Backia.

— Sitä on hauska seurata, koska se ei tee mitään järkevää, Ruut Väkiparta sanoo.



Videoillaan Roni Back — oikealta sukunimeltään Bäck — on muun muassa syönyt saippuaa ja pelannut tietokonepelejä. Kuudesluokkalaiset kuitenkin toteavat, että Roni Back jakaa myös oikeita uutisia, joista voi oppia.

— Roni Back kertoo kaikista älyttömyyksistä. Usein ne ovat sellaisia vähän turhia uutisia. Jos hän näyttää videolla jonkun uutisen ja kertoo, että mistä julkaisusta se on peräisin, se tuntuu ihan uskottavalta. Mutta jos hän pelkästään selittää sanallisesti jotain juttua, se ei välttämättä ole aina totta, Väkiparta pohtii.