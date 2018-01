Tsiippareiden tsemppari — Mari Ruoho valmentaa cheerleadereita vapaaehtoistöinään, ja kaipailee lisää miehiä harrastuksen pariin Loma Cheerleaders viettää tammikuun alussa 2-vuotissynttäreitään. Mari Ruoho valmentaa chearleadereita Urheilutalolla. Keväällä talo menee remonttiin. Kaupunki on luvannut väliaikaisen treenitilan, mutta vielä ei tiedetä että missä se on.

Yksi asia on hyvä tehdä selväksi heti kättelyssä. Cheerleaderit eli tsiipparit ovat urheilijoita. Tanssityttöjä löytyy jääkiekko-otteluista.

Amerikkalaiselokuvista tuttu mielikuvakaan ei vastaa todellisuutta. Niissä tsiipparit heiluttavat silkkipaperisia pompom -huiskia, ja huutavat rytmikkäitä kannustushuutoja muille.

— Cheerleading on ihan oma urheilulajinsa. Emme harrasta vain tsempataksemme muita, toteaa valmentaja Mari Ruoho.

Aiemmin Namikan alla

Ruoho on yksi Loma Cheerleadersien kolmesta kantavasta voimasta. Hän, Lotta-Lisa Pulkkinen ja Reetta Turppo perustivat kilpacheerleadingseuran tammikuussa 2016.

Aikaisemmin, vuodesta 2012 lähtien cheerleaderit harjoittelivat koripallojoukkue Namikan alla. Sitten tiet erkanivat.

— Syksyn 2015 aikana harrastajamäärä kasvoi niin paljon, että oli helpompaa ryhtyä pyörittämään toimintaa itse.

Harrastajamäärä kasvoi kahdestatoista 45:een.

— Olemme ihmetelleet itsekin, miksi se yhtäkkiä kasvoi noin. Puskaradion takia, ehkä.



Oman seuran perustaminen kasvatti perustajiensa työmäärää. Esimerkiksi Ruoho valmentaa, vastaa taloudesta, järjestää kisamatkat, hoitaa yhteydenpitoa koteihin — ynnä muuta, ynnä muuta — joten vapaaehtoishommaa riittää.

Ruoho ei ole ollenkaan halukas laskemaan, paljonko häneltä kuluu aikaa harrastukseen viikossa. Lopulta hän suostuu arvioimaan määrän 15 — 30 tunniksi.



Seuralla on seitsemän joukkuetta: kaksi ihan pienille eli 3 — 6 -vuotiaille, kaksi 7 — 12 -vuotiaille, kaksi 12 — 16 -vuotiaille ja yksi senioreille, eli yli 16-vuotiaille. Harrastajia on tasan sata.

Teeman mukaisesti joukkueet on nimetty etelän aurinkorannikkojen mukaan: on Maltaa ja Malagaa, Bahamaa ja Ibizaa. Loma-nimelle puolestaan on kaksi tarinaa. Toisen mukaan se tulee sanoista Lappeenrannan oma, ja toisen mukaan kahden perustajan, Lotan ja Marin etunimistä.

Laji on Lappeenrannassa vielä nyt hyvin naisvaltainen.

Alunperin miesten laji

Lappeenrannassa harrastus on toistaiseksi hyvin naisvaltainen. Joukkueissa on yhteensä kolme miestä tai poikaa.

— Koitamme luoda tännekin sitä kulttuuria, että laji sopii myös miehille. Alunperinhän cheerleading oli miesten laji. Nykyään Helsingin, Tampereen ja Turun sekajoukkueissa on enemmän miehiä kuin naisia.

Laji sopii kaikenikäisille ja -muotoisille, Ruoho sanoo. Vaikka seniorijoukkueen ikäraja kulkee 16 vuodessa, niin yläikärajaa ei ole. Mukaan voi tulla täysin kokematon viisikymppinenkin.

Seura ottaa uusia harrastajia tammikuun loppuun saakka, ja lajia voi koittaa kaksi kertaa maksutta.



Mari Ruoho

27-vuotias.

Kotoisin Vääksystä, asuu Lappeenrannassa.

Työskentelee Etelä-Karjalan liiton toimistosihteerinä.

Avoliitossa, kolmen lapsen äitipuoli.