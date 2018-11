Kulttuuritila Nuijamiehelle on myönnetty Kaakkois-Suomen taidepalkinto. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta halusi palkita Nuijamiehen merkittävästä kaupunkikulttuuriteosta. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.

Taidetoimikunnan mielestä Kulttuuritila Nuijamies -yhdistys on lyhyen toimintansa aikana onnistunut osoittamaan, millainen merkitys kulttuurilla voi olla alueellisena voimavarana ja paikallisen identiteetin vahvistajana. Nuijamies on mahdollistanut sen, että kaupunkilaiset ovat alkaneet itse tuottaa taidetta ja kulttuuria ja toimineet sen puolestapuhujina.

— Yhdistys on rohkeasti ottanut käyttöönsä kaupallisen tilan ja luonut siitä monikulttuurisen kokonaisuuden, joka tarjoaa monille eri toimijoille väylän taiteellisten produktioiden esittämiseen, palkintoperusteissa sanotaan.

Kulttuuritila Nuijamiehen toiminnanjohtajan Riikka Hjelt-Taposen mukaan taidepalkinto on merkittävä ja hieno viesti siitä, että Nuijamiehessä tehty työ on huomattu laajemminkin. Kaupunkilaisilta positiivista palautetta on tulvinut pitkin syksyä.

— Jokaisessa tapahtumassamme ihmiset ovat tulleet kiittämään, miten mahtavaa oli saada Lappeenrantaan tällainen tila, joka on lisännyt ja monipuolistanut kaupungin tapahtumatarjontaa.

Kulttuuritila Nuijamies on ollut toiminnassa reilut kaksi kuukautta, mutta jo tässä ajassa se on osoittanut, miten suuri tarve vapaan kulttuurin keskukselle Lappeenrannassa on. Isänpäivään mennessä eri tapahtumissa oli vieraillut reilut 4 000 kävijää.

Nuijamiestä on tilana hyödynnetty monenlaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi tällä viikolla Nuijamiehessä on Aapo Stavénin Puupää-monologin ensi-ilta, stand up -klubi, jazzklubi ja Marzi Nymanin trion keikka. Nuijamiehessä on nähty elokuvia, nukketeatteria, flamencoa, big band -musiikkia ja taikurin kabaree. Viime viikolla Lappeenrannan kaupunkisuunnitteluyksikkö esimerkiksi järjesti seminaarinsa Nuijamiehessä.

Paikallisten kulttuurintekijöiden lisäksi Nuijamies kiinnostaa vierailevia artisteja, joita ei olisi ehkä muuten Lappeenrannassa nähty. Syksyn aikana Nuijamiehessä ovat esiintyneet muun muassa Vesta, Mirel Wagner, Jarkko Martikainen sekä Johannat Iivanainen ja Kurkela sekä stand up -koomikot Jukka Lindström ja Ari Jahangiri. Vierailevia artisteja houkuttelee paitsi Nuijamiehen historia, varmasti myös edullinen salivuokra.

Jatkuuko toiminta tulevaisuudessa?

Silti suuri kysymys edelleen on, entä tulevaisuus? Sosiaalisessa mediassa on voinut jo törmätä ensi vuoden tapahtumiin, joiden tapahtumapaikaksi on ilmoitettu Kulttuuritila Nuijamies. Esimerkiksi Kaarle Viikatteen ja Marko Haaviston helmikuinen Lappeenrannan-keikka on Facebookin mukaan Nuijamiehessä.

Tarkoittaako tämä, että Nuijamies jatkaa toimintaansa? Tähän saakkahan toiminnan jatkuminen on ollut varmaa vain vuoden loppuun saakka.

— Edelleenkään mikään ei ole kevään osalta vuorenvarmaa, Hjelt-Taponen vastaa.

Hjelt-Taposen mukaan viidakkorumpu on toiminut nopeasti ja Nuijamieheen olisi keväällä tulossa paljon sekä paikallisia että vierailevia esiintyjiä. Nuijamies on ottanut tapahtumajärjestäjiltä vastaan alustavia varauksia, mutta kaikkia on toki informoitu tilanteesta.

— Jos ja kun saamme varmuuden toiminnan jatkumisesta, meidän ei tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan suunnitelma on valmiina.

Kulttuuritila Nuijamiehen hallituksen puheenjohtaja Teemu Myyryläinen kertoo, että nyt jännitetään, saako yhdistys hakemiaan apurahoja. Asia selviää vasta vuodenvaihteessa. Osa rahoituksesta katetaan omista tuloista eli tilan vuokraamisesta ja omien tapahtumien lipunmyynnistä.

Stam1nan Antti Hyyrynen on yksi Nuijamies-aktiiveista ja on luottavaisin mielin laatinut Nuijamieheen liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia.

— Nuijamiehen olemassaolosta on tullut niin tärkeä ja arvokas asia koko Lappeenrannan seudun kulttuurielämälle, että pakkohan meidän on jatkaa toimintaa. Yhdistyksenä luotamme tulevaan ja jatkamme suunnitelmia askel kerrallaan hyvällä hengellä. Rahoitusasioiden kanssahan tässä kamppaillaan, joten heitämme palloa tästä myös kaupungin suuntaan.

Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa ei ole toistaiseksi solmittu jatkoa nykyiseen vuokrasopimukseen.

— Vuokranantajan suhtautuminen on kuitenkin ollut hyvin positiivista ja olemme ymmärtäneet, että Osuuspankki on valmis vuokraamaan tilan vähintään kevääksi, mikäli rahoituksemme järjestyy, Teemu Myyryläinen sanoo.

Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns vahvistaa, että pankki on valmis vuokrasopimusta jatkamaan.

Pidemmällä tähtäimellä Nuijamiehen ja koko korttelin tulevaisuuteen vaikuttaa kuitenkin Pormestarin korttelin kaavaratkaisu, jota edelleen odotellaan. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan asia tulee kaupunkikehityslautakuntaan todennäköisesti tammikuussa, minkä jälkeen kaava asetetaan kuukaudeksi nähtäville.

Pimiän mukaan sekä kaupungin että kiinteistönomistajan näkemys on alusta asti ollut, että Nuijamies säilyy.

— Tällä hetkellä hiotaan enää yksityiskohtia liittyen esimerkiksi pysäköintiin.