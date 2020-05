Korona saneli kaavan hiljaisiin avajaisiin: Tarjolla on käsidesiä, ja vahdit myymälän ovella pitävät huolen, ettei pääse syntymään ryntäystä

Lappeenrantalainen Anne Kuosmanen ehätti ensimmäiseksi ruotsalaisketju Rustan myymälän ovelle keskiviikkoaamuna. Aamuyhdeksältä ehti syntyä vain muutaman ihmisen jono, ja vartijat vahtivat tarvittaessa, että turvavälit olivat hallussa.

Kuluttajia ei houkuteltu keskiviikkona ilmaisämpäreillä, kakkukahveilla, grillimakkaroilla, hernekeitolla tai erityisillä avajaistarjouksilla.

Anne Kuosmaselle se ei ollut pettymys.

– Olen kiinnostunut vain uuden myymälän ja tuotevalikoiman tulosta Lappeenrantaan. Voisiko tätä sanoa pieneksi hyvitykseksi siitä, ettei Ikea tullut Lappeenrantaan?

Ehkä avajaisrieha myöhemmin

Nainen aikoi suunnata suoraan katsomaan sisustustuotteita.

Lappeenrantalaisella Leila Kailiolla oli hetkeä myöhemmin samat suunnitelmat. Hän pääsi jonottamatta kävelemään ovista sisään.

– En ole aikeissa hankkia erityisesti mitään, mutta varautunut siihen, että jotakin kiinnostavaa sattuu löytymään.

Rustan edeltäjä Hong Kong oli Kailiolle ennestään niiltä ajoilta, jolloin perheen tytär vielä asui Porvoossa.

Ketjun tiedottaja kertoi jo tiistaina etukäteen, että Lappeenrannan myymälä aiotaan avata hiljaisesti. Tiedottajan mukaan asiakkaiden määrää ei ole rajattu, vaan tilannetta on tarkoitus seurata koko ensimmäisen päivän ajan. Samaa kaavaa noudatetaan keskiviikkona myös Kokkolan uudessa myymälässä.

Ketju halusi pitää kiinni kevään suunnitelluista avaamisista. Perinteinen avajaisrieha saatetaan pitää myöhemmin, kun koronaviruksen uhka laantuu.

Anu Kiljunen Myymälän ovelle ei juuri kertynyt jonoa, jota olisi tarvinnut paimentaa.

Valikoimaa muokattu

Ruotsalaisketju on muokannut Rustan valikoiman Hong Kong -myymälöiden tarjonnasta. Mukaan on otettu uusina muun muassa sisustus- ja remontointituotteita sekä kosmetiikkaa. Vastaavasti esimerkiksi piha- ja puutarhakalusteet sekä kalastusvälineet on haluttu säilyttää.

Myyntijohtaja Tommy Dolivo kertoi aikaisemmin talvella Etelä-Saimaan haastattelussa Rustan aikovan myös Lappeenrannassa haastaa nykyisten halpakauppojen lisäksi sisustamisen erikoisliikkeet, hypermarketit ja rautatavaratalot. Dolivon mukaan ketjun tavoitteena on olla ykköskauppa kodin sisustustuotteissa.

Tulokas sijoittuu halpakauppojen kortteliin, aivan Tokmannin ja Puuilon naapuriin. Myymälässä on parituhatta neliötä.

Kaikki Hong Kong -myymälät vaihtavat Rusta-nimeen tämän vuoden aikana. Ruotsalaisketju osti Hong Kongin viime vuoden keväällä.