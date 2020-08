Lappeenrannassa murtauduttin grillikioskiin, Imatralla vietiin mönkijä työmaalta – Poliisi pyytää havaintoja useista varkauksista Etelä-Karjalassa

Kolmelta työmaalta on viety tavaraa viime päivinä Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan keskustan grillikioskista mukaan lähti rahaa.

Kaakkois-Suomen poliisi pyytää havaintoja useista Etelä-Karjalassa tapahtuneista varkaustapauksista. Tutkittavat varkaudet ovat sattuneet viimeisen viikon aikana.

Lappeenrannan Voisalmessa anastettiin työkaluja Sammaltien työmaalta perjantaina 31. heinäkuuta. Työkalut ovat Makita-merkkisiä akkutyökaluja, joihin kuuluvat muun muassa 18 voltin porakone ja sirkkeli.

Joutsenossa Likosenlahden venesatamassa anastettiin veneen lukitusta varastotilasta Yamaha-merkkinen polttoainetankki ja Fiskars-merkkinen retkikirves sunnuntaina 2. elokuuta.

Lappeenrannan keskustassa on murtauduttu grillikioskiin Valtakadulla perjantain 31. heinäkuuta ja tiistain 4. elokuuta välisenä aikana. Grillikioskista on viety hieman käteistä rahaa.

Lappeenrannan Kourulassa Karankokadun rakennustyömaalta on anastettu 3. elokuuta klo 18.15 ja 4. elokuuta klo 7.00 välisenä aikana akkukäyttöisiä sähkötyökoneita. Työmaalta on viety muun muassa Hikoki-merkkiset kuviosaha, puusaha, käsisirkkeli ja porakone. Niiden pohjaan on kaiverrettu teksti ”LMK”.

Imatralla Imatrankosken ja Rajapatsaan väliltä Valvomontien työmaalta on anastettu Yamaha Grizzly -mönkijä maanantain 3. ja tiistain 4. elokuuta välisenä aikana. Vihreän värisessä mönkijässä on Viron rekisteritunnus 1652TB. Siinä on mustat etu- ja takatyökalulaatikot. Asiaa tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkautena.

Poliisi pyytää silminnäkijöitä tai muuten tapauksista tietäviä ilmoittamaan havaintonsa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295414559.