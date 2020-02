Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella oli viime vuonna Suomen paras kattavuus yli 65-vuotiaiden, julkisessa terveydenhuollossa annetuissa influenssarokotuksissa. Asia selviää Eksoten tartuntatautiraportista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) influenssaraportista.

– Se on hyvä saavutus. Influenssarokottamisen myötä terveydenhuollon resursseja jää enemmän muiden potilaiden hoitoon, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen sanoo.

Ilman influenssarokotuskattavuutta influenssakaudet olisivat hankalampia: enemmän ihmisiä sairastuisi ja kuolisi ja sairastumiset kuormittaisivat terveydenhuoltojärjestelmää. Muita potilaita ei pystyttäisi hoitamaan, Suomalainen selventää.

Antibiootille vastustuskykyisen mikrobien määrä kasvussa

Tartuntatautiraportin huolestuttavaa antia on se, että mikrobien vastustuskyky antibiooteille on lisääntynyt myös Etelä-Karjalassa.

– Meidän alueellakin näiden varsin vastustuskykyisten suolisto- ja virtsatiemikrobien määrä on noususuunnassa. Näiden löydösten määrä on varsin nopeasti kasvanut vuosien varrella, Suomalainen kertoo.

Hän huomauttaa, että suurin osa perusterveiden ihmisten mikrobeista on helposti hoidettavissa tavanomaisilla antibiooteilla.

Toinen tärkeä huomio on se, että vastustuskykyisiä mikrobeja sekä antibioottiripulia on löydetty vanhuksilta.

Ilmi on tullut tapauksia, joissa lievään virtsatieinfektioon on tehonnut vain suonensisäinen antibiootti, Suomalainen sanoo.

– Ikäihmisillä ongelmana on se, että mikrobisto alkaa muuttua sellaiseksi, että niitä on aiempaa vaikeampi hoitaa antibiooteilla ja he saavat myös paljon sivuvaikutuksia antibiooteista kuten antibioottiripulia.

Antibiooteille vastustuskykyisen mikrobit myös leviävät hoitolaitoksissa. Siellä niitä voitaisiin torjua hyvällä käsienpesulla ja siivoamalla.

– Ikäihmisten antibioottihoidot pitäisi aina pohtia huolellisesti: minkälaista lääkettä tämä ihminen tarvitsee, mihin vaivaan ja minkä syyn takia, jotta ei tulisi tarpeettomia, liian pitkiä ja laajakirjoisia antibioottikuureja, jotka aiheuttavat antibioottiripulia. Ne ovat myös osasyy vanhojen ihmisten vastustuskykyisten mikrobien osuuden kasvuun.

Puutiaisaivokuumetta 5 tapausta eri puolilta maakuntaa

Puutiaisen levittämää puutiaisaivokuumetta todettiin Etelä-Karjalassa 5 ja borreliaa 58 tapausta. Vuonna 2018 tapauksia oli 4 ja 62.

Puutiaisaivokuumeeseen sairastuneista kukaan ei ollut oikeutettu ilmaiseen rokotukseen. Lappeenrannan Sammonlahti on puutiaisaivokuumeen riskialuetta ja siellä tietyillä kaduilla asuvilla on oikeus ilmaiseen rokotukseen.

– Nämä tapaukset hajosivat ympäri Etelä-Karjalaa. On vaikea sanoa, missä puutiainen on heitä purrut.

– Borrelian osalta on muistettava, että nämä ovat verikoelöydöksiä. Osa niistä on sellaisia, että potilas on jo hoidettu huolellisesti. Viime vuosina on tullut vähemmän pitkälle menneitä borrelia-tauteja. Se johtuu siitä, että meidän alueellamme terveyskeskuslääkärit tunnistavat borrelian ensimmäisen vaiheen ihottuman kliinisesti.

Etelä-Karjalassa todettiin viime vuonna vain kolme uutta HIV-tapausta. Vuonna 2018 tapauksia oli 7.

Yhden vuoden luvuista ei vielä voi vetää johtopäätöksiä, Suomalainen sanoo.

– HIV-tapauksia tulee täällä ilmi vuosittain. Ei kovin paljon.

Suomalainen korostaa, että HIV-potilainen lääkehoito on nykyään yksinkertaista ja tehokasta.