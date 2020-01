Petri Heimala palaa Valtionhotellille kymmenen vuoden jälkeen, tällä kertaa hotellinjohtajana: "Täytettävät saappaat ovat isot"

Scandicin hotelleilla Imatralla ja Lappeenrannassa on jatkossa omat johtajat.

Scandic-ketjuun kuuluvat Imatran Valtionhotelli ja Lappeenrannan hotelli Patria saavat kumpikin oman johtajan, kun hotellien nykyinen johtaja Tomi Saarelainen jää virastaan eläkkeelle 29. helmikuuta.

Valtionhotellin johtajana aloittaa Petri Heimala, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Lappeenrannan Scandic City -hotellin vastaanottopäällikkönä. Scandicin palvelukseen Heimala päätyi pari vuotta sitten, kun Restelin hotellitoiminta siirtyi yrityskaupassa Scandicille. Työhistoriaa löytyy myös Valtionhotellista, jossa Heimala työskenteli viimeksi kymmenen vuotta sitten.

– Valtionhotellilla on paljon historiaa, ja rakennus on äänestetty Suomen kauneimmaksi. Täytettävät saappaat ovat isot, mutta uskon, että omalla kokemuksella ja näkemyksellä tulee hyvää jälkeä, kun ympärillä on vahva tiimi, lappeenrantalainen Heimala kertoo.

Yhteistyön merkitys korostuu

Imatran matkailulliseen vetovoimaan Heimalalla löytyy luottamusta, vaikka venäläismatkailijoiden määrä ei ole huippuvuosien tasolla. Päivävierailujen suosio on kasvanut paikan päällä yöpymisen kustannuksella, mikä näkyy hotellien täyttöasteissa.

– Meidän haasteemme on se, että Imatra on pieni kaupunki Itä-Suomessa. Yhteistyön merkitys koko Saimaan alueella korostuu jatkossa entisestään. Ihmiset pitää saada kiertämään näitä kauniita kaupunkeja ja viettämään täällä muutaman päivän, Heimala toteaa.

Vaikka suuri osa maakunnan kaupallisista palveluista on keskittynyt Lappeenrantaan, näkee Heimala, että Imatralla on omat vahvuutensa.

– Täällä on saatu aikaan hienoa kehitystä esimerkiksi Ukonniemessä. Sinne rakennetut olosuhteet avaavat mahdollisuuksia urheilumatkustamiseen. Myös päätöksenteko on Imatralla ketterää, Heimala sanoo.

Topi Mäkinen johtamaan hotelli Patriaa

Lappeenrannan hotelli Patrian johtajaksi on valittu Topi Mäkinen. Useamman johtajan malli oli käytössä hotelleissa myös aiemmin, mutta Restelin ja Scandicin yhdistyttyä Tomi Saarelaisen johdettavaksi tulivat Valtionhotelli, Patria ja jo suljettu Scandic City.