Isä ja tytär saivat pitkät tuomiot Saimaan kanavan ihmissalakuljetusjutussa — Alaikäiselle pojalle ehdollista vankeutta Oikeus katsoi toteen näytetyksi, että venäläisperhe toimi osana rikollisryhmää ja tavoitteli taloudellista hyötyä. Salakuljetuksissa käytettyä venettä laitettiin talviteloille syksyllä Lappeenrannassa. Arkistokuva.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on antanut venäläiselle isälle ja tyttärelle pitkät vankeustuomioita Saimaan kanavan salakuljetustapauksessa. Tuomiot tulivat törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä.

Ainakin 67 ihmistä huviveneellä Suomeen kuljettanut Sergei Bukin sai viiden vuoden vankeustuomion. Hänen aikuisen tyttärensä Tatiana Krupeninan oikeus tuomitsi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen. Bukinin alaikäinen poika sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion.

Käräjäoikeus katsoi, että kolmikko oli toiminut yhdessä osana järjestäytyneen rikollisryhmää tuodessaan Suomeen ulkomaalaisia, joilla ei ole ollut maahantuloon vaadittavia matkustusasiakirjoja. Oikeuden mukaan teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska se on ollut pitkäkestoinen, suunnitelmallinen ja siinä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Tuomion mukaan tuomitut kuljettivat laittomasti Suomeen kymmeniä ihmisiä vuosina 2016—2017. Salakuljetus tehtiin 12-metrisellä, Venäjälle rekisteröidyllä huviveneellä.

Tuoduille ihmisille oli myös aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella hengenvaarallinen tila, kun he ovat joutuneet olemaan ahtaissa piiloissa.

Oikeus ei nähnyt hyväksyttäviä syitä

Syytetty kiistivät syytteet. Bukin kertoi oikeudessa tuoneensa Suomeen sotaa paenneita ihmisiä humanitaarisista syistä.

Oikeuden mukaan asiassa ei ole esitetty sellaisia humanitaarisia vaikuttimia, että tekoa voisi pitää hyväksyttävistä syistä tehtynä.

Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana puolustuksen väitettä, ettei Sergei Bukin lapsilla olisi ollut minkäänlaista päätäntävaltaa. Molemmilla oli olennainen merkitys salakuljetusmatkojen toteuttamisessa, ja he tiesivät rikollisryhmän olemassaolosta ja toiminnasta. Oikeus kuitenkin piti uskottavana, että isä on vaikuttanut alaikäisen pojan päätöksiin.

Sergei Bukin menetteli oikeuden mielestä häikäilemättömästi, kun hän otti alaikäisen poikansa rikoskumppanikseen.

Takavarikoidut tavarat valtiolle

Oikeus määräsi kolmikon menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 125 000 dollaria. Salakuljetukseen käytetty vene, kumivene moottoreineen, kaksi karttaplotteria sekä luukun kansi tuomitaan valtiolle menetetyksi.

Veneestä takavarikoidut rahat, korut ja skootteri jäävät valtiolle.

Tuomiot olivat syyttäjän vaatimuksia lyhyempiä. Syyttäjä oli vaatinut Sergei Bukinille kuuden vuoden vankeusrangaistusta, Krupeninalle viiden vuoden vankeusrangaistusta ja Bukinin alaikäiselle pojalle kolmen vuoden ja kuuden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta tai nuorisorangaistusta.

Toiminta paljastui viime vuoden kesäkuussa, kun perhe jäi kiinni Lappeenrannassa kuljetettuaan maahan 17 ihmistä. Heidät oli piilotettu veneen rakenteisiin tehtyihin kätköihin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Käräjäoikeus määräsi Bukinin ja Krupeninan pidettäväksi vangittuina. Alaikäisen pojan matkustuskielto peruttiin.

Oikeus hylkäsi seitsemän miehen syytteet törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. He olivat kuljettaneet Lappeenrantaan tuotuja kurditaustaisia ihmisiä muihin kaupunkeihin. Heidän ei oikeuden mukaan osoitettu toimineen osana järjestäytynyttä rikollisuutta.