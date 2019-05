Kymi Ringiin rakennetaan tilapäinen katsomo MotoGP-testiajoja varten — Katsomon koko riippuu siitä, miten lippuja menee kaupaksi

Moottoriurheilukeskus Kymi Ringin rakennustyöt Iitin Tillolassa jatkuvat edelleen, mutta radan ensimmäiseen tapahtumaan myydään jo lippuja.

Elokuun 19.—20. päivänä radalla ajetaan Suomen ensimmäiset MotoGP-testiajot, joihin on tulossa kaikki kuusi MotoGP-tiimiä. Ne keskittyvät testaamaan renkaita, pyörien säätöjä ja uusia kehitysosia. Suomalainen Mika Kallio on mukana KTM:n tehdastiimissä.

Testiajojen lippuja myydään vain ennakkoon Lippu.fi-palvelun kautta. Tarjolla on yhden ja kahden päivän lippupaketteja seisoma- tai istumakatsomosta. Aikuinen saa halvimmillaan yhden päivän lipun 49,50 eurolla ja kahden päivän lipun 69,50 eurolla. Lippu VIP-alueelle maksaa 290 euroa.

Projektipäällikkö Jesse Kiuru tapahtuman järjestävästä Lahti Events -yhtiöstä kertoo, että alueelle on laskettu nykyisellään mahtuvan noin 10 000 ihmistä.

— Kun kaikki on valmista, väkeä sopii vielä moninkertaisesti enemmän.

Rakennustyöt jatkuvat vielä testiajojen jälkeenkin, mutta Kiurun mukaan yleisön käyttämä alue rakennetaan testiajoihin mennessä valmiin näköiseksi.

Ajoihin tehdään tilapäinen istumakatsomo, josta luvataan olevan hyvä näkymä pääsuoralle. Istumakatsomon koko ei ole vielä tiedossa. Se päätetään sitten, kun tiedetään ennakkoon varattujen istumapaikkojen määrä.

Jos kaikki sujuu testiajoissa suunnitelmien mukaan, Iitissä ajetaan MotoGP-osakilpailu kesällä 2020. Ensi syksyllä on tiedossa kansallisen tason tapahtumia, mikäli rata valmistuu ajoissa.

Kymi Ringin radan kokonaispituus on 4,5 kilometriä. Radalla on noin korkeuseroja noin 23 metriä, ja sen leveys on 12—20 metriä. Radalla on yhteensä 18 kaarretta. Radan pisin suora on 1,2 kilometrin mittainen.