Mies kuristi ja uhkasi tappaa tyttöystävänsä Kaukopäässä

Miehelle vaaditaan tuomiota Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä pahoinpitelystä ja lähestymiskiellon rikkomisesta. Uhri oli miehen tyttöystävä.

Rikokset tapahtuivat Imatralla tammikuussa 2018, Kaukopään kaupunginosassa.

Tapahtumat alkoivat tyttöystävän kodissa, jonne mies oli tullut alkuyöstä. Nainen oli pyytänyt miestä poistumaan, mutta mies ei ollut totellut. Poistumisen sijaan mies oli repinyt, pitänyt kiinni ja kaatanut uhrin lattialle. Sen jälkeen hän oli istunut hajareisin naisen päällä ja painanut käsivarrella kaulan alueelle.

Lopulta mies oli useiden kehotusten jälkeen poistunut asunnosta.

Palasi takaisin

Rauhaa ei kestänyt pitkään, sillä mies oli tullut takaisin aamuyöstä. Hän oli rikkonut oven turvalukituksen ja tunkeutunut uudestaan asuntoon. Toisella kerralla mies kuristi naista kurkusta useaan otteeseen, työntänyt lipastoa päin ja kaatanut lattialle. Sen jälkeen hän on jatkanut kuristamista ja uhannut tappaa naisen.

Pahoinpitely on loppunut vasta silloin, kun ovelle on tullut ulkopuolinen henkilö, joka on kertonut poliisin olevan tulossa.

Naiselle aiheutui pahoinpitelystä kipua ja turvotusta kurkunpäähän, sekä pään alueelle ja ympäri vartaloa ja ruhjeita, mustelmia ja hiertymiä.

Vanhoja tuomioita

Poliisi otti miehen kiinni ja piti hänet kiinniotettuna kaksi päivää. Miehelle langetettiin tapahtuneen jälkeen lähestymiskielto. Sitä hän rikkoi kuitenkin vapaaksi päästyään, lähettämällä naiselle kymmeniä viestejä ja toimittamalla naisen asunnolle kirjeen.

Mies on kiistänyt törkeän kotirauhan rikkomisen ja törkeän pahoinpitelyn, mutta myöntänyt lähettäneensä viestit ja toimittaneensa kirjeen naisen asunnolle toisen henkilön välityksellä.

Koska miehellä on kaksi aiempaa ehdollista tuomiota, syyttäjä vaatii nyt vuoden ja kuuden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molempien aiempien tuomioiden koeaika oli kesken rikoksen tekoaikaan.

Asiasta annetaan kansliatuomio myöhemmin.