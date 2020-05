Hyvän mielen jutut: Teemu Siltanen ja Katja Ruuhinen löysivät lappeenrantalaisesta pellosta rautakautisen soljen — ”Jalat menivät suurin piirtein alta ja veteläksi”

Löydöstä tekee harvinaisen se, että se on hämäläistä i-tyyppiä. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 7.9.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Kauskilan solkilöydöstä on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 7.9.2019.

Lappeenrantalaiselta pellolta, läheltä Kauskilan Kappelinmäen kalmistoa on löytynyt myöhäiseltä rautakaudelta peräisin oleva solki. Kupurasoljen löysivät lappeenrantalaiset Teemu Siltanen ja Katja Ruuhinen pari viikkoa sitten metallinetsimellä.

— Soikea kupurasolki on melko harvinaista i-tyyppiä, joka on levinneisyydeltään hämäläinen tyyppi, Museoviraston amanuenssi Sami Raninen kertoo.

Hän pohtii, voisiko solki olla Hämeestä Kauskilan seudulle muuttaneen morsiamen. Toki selityksiä voi olla muitakin.

Teemu Siltanen, Katja Ruuhinen Naisen pukuun kuuluva soikea kupurasolki on Museoviraston arvion mukaan myöhäiseltä rautakaudelta vuosien 1000 ja 1300 väliseltä ajalta.

Siltanen ja Ruuhinen löysivät samasta pellosta soljen lisäksi vyön koristehelan osan ja kuparisen kattilankorvakkeen, johon kattilan sanka on kiinnitetty. He lähettivät esineet Museovirastoon, jossa Raninen on alustavasti tutkinut niitä.

Raninen arvioi esineiden olevan vuosien 1000 ja 1300 väliseltä ajalta.

Teemu Siltanen, Katja Ruuhinen Kuparinen kattilankorvake, johon sanka on kiinnitetty.

Löytämisen jännitys tuntui kehossa

Siltanen kertoo harrastaneensa metallinetsimistä viitisen vuotta. Hän on ollut historiasta kiinnostunut lapsesta saakka. Lappeenrantalaiselle pellolle he päätyivät, koska arvelivat sieltä voivan löytyä jotain mielenkiintoista ja saivat maanomistajalta luvan kaivamiseen.

— Ensimmäisellä kerralla löytyi muutama 1700-luvun kolikko ja esine, jota emme tunnistaneet. Laitoimme siitä kuvia harrastajaryhmän Facebook-sivuille, Siltanen sanoo.

He saivat vastauksen, että kyse voisi olla lähes tuhat vuotta vanhasta vyön helan osasta.

Teemu Siltanen, Katja Ruuhinen Tämä on vyön koristehelan osa.

Sitten Siltanen ja Ruuhinen menivät paikalle toista kertaa.

— Sieltä löytyi nappeja ja muutama kolikko. Olimme jo pois lähdössä, kun ajattelin, että kaivan vielä yhden kuopan. Sieltä löytyi kupurasolki, jonka tunnistin välittömästi, koska olen nähnyt niin paljon esineitä.

Siltanen ei ole aiemmin löytänyt mitään yhtä vanhaa esinettä, ja löytämisen jännitys tuntui kehossa.

— Jalat menivät suurin piirtein alta ja veteläksi.

Metallinetsimisestä tekee Siltasen mukaan koukuttavan juuri löytämisen hetki. Hyvää mieltä saa myös siitä, että oma löytö on merkityksellistä historiantutkimukselle.

Katja Ruuhinen ja Teemu Siltanen ovat harrastaneet metallinetsintää useita vuosia. Löydöt tekevät harrastuksesta koukuttavan.

Museoviraston ohjeen mukaan Museovirastolle on ilmoitettava viipymättä ja kaivaminen lopetettava, jos löytää maastosta ennestään tuntemattoman, kiinteän muinaisjäännöksen.

Siltanen ja Ruuhinen kuvasivat löydön, ottivat tarkat koordinaatit ylös, pakkasivat esineet puhdistamatta uudelleensuljettaviin muovipusseihin ja ilmoittivat löydöistään verkkolomakkeella Museovirastolle.

Parin tunnin päästä tuli vastaus, jossa pyydettiin heitä lähettämään esineet Museovirastoon.