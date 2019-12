Asukas paistoi karjalanpiirakoita, uunista pölähti höyryä — Senioritalon herkät laitteet alkoivat piipittää hälytystä

Karjalanpiirakoiden paisto keskeytyi herkkiin paloilmoitinlaitteisiin Vuoksenniskalla Imatralla lauantaina aamupäivällä.

Vuoromestari Hannu Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että senioritalon asukas paistoi piirakoita omassa huoneistossaan. Uuninluukkua avatessa uunista pöllähti höyryä, joka laukaisi paloilmoittimen antamaan ennakoivan varoituksen.

Paikalla ollut ohjaaja kuuli ennakoivan laitteen piipityksen ja hälytti palokunnan paikalle.

Varsinainen automaattinen paloilmoitusjärjestelmä ei ehtinyt asiasta hälyttää.

Liimatainen kertoo, että talon palonilmaisinjärjestelmä on herkkä, sillä vastaavia hälytyksiä on tullut ennenkin. Lisäksi talossa on ilmeisesti hieman tehoton liesituuletin- ja keskustuuletusjärjestelmä.

Karjalanpiirakat eivät olleet edes palaneet pinnalta, vaan näyttivät palomiesten mukaan onnistuneilta leivonnaisilta.

Hälytys pienestä rakennuspalosta tuli kello 9.47.