Kolumni: Minulla on kaikki, mitä tarvitsen – Paluu elävien kirjoihin

Täydellisesti paistettu kalapala lepää lautasella, kainalossaan kermaista korvasienimuhennosta. Haarukallinen pehmoiseksi haudutettua, voista varhaiskaalia sulaa suuhun. Nappaan korista vielä kolmannen palan ihanaa, rapeakuorista leipää ja pyyhkäisen sillä viimeisetkin kastikkeen rippeet suuhuni: lautanen näyttää siltä, kuin se olisi juuri nostettu tiskikoneesta.

Nojaudun taaksepäin, suljen silmäni ja huokaisen, otan kulauksen lasistani, kuohuviinin kuplat kutittelevat ihanasti kieltäni.

Kuin kääntäisi valot päälle

On kesäkuun alku, olen juuri syönyt ensimmäisen ateriani ravintolassa sitten maaliskuun puolivälin ja olen täydellisen onnellinen. Melkein itkettää, ei minulta mitään puutu.

Lähiaikoina olen hyrissyt onnesta muuallakin: niin kampaajan tuolissa, hierojan käsittelyssä kuin baarin kesäterassillakin. Ennen niin pieniä, arkipäiväisiä asioita, nyt suuria ja aivan valtavan tärkeitä.

Kävelen kadulla, pysähdyn katselemaan ympärilleni. Äänet tuntuvat voimakkaammilta, värit kirkkaammilta, syreenipensas tuoksuu vahvemmin kuin koskaan ennen. Yhtäkkiä muistan, mistä tämä tunne on tuttu. Se on sama kuin vuosia sitten, silloin kun aloin palailla takaisin elävien kirjoihin pitkän masennuskauden jälkeen. Silloinkin oli kesä, ja kaikki tuntui siltä kuin joku olisi kääntänyt valot päälle pimeään kellariin, pessyt likaisesta räsymatosta jokaisen raidan kirkkaana näkyviin.

Uskallan luottaa elämään pitkästä aikaa

Maailma on edelleen pahasti sekaisin, kalenterissani enemmän tyhjää kuin täyttä, mutta sydämessäni asuu silti outo levollisuus. Jokin minua pitkään jäytänyt pelko on astunut sivuun ja sen tilalle on muuttanut luottamus siihen, että kaikesta hulluudestaan ja epävarmuudestaan huolimatta elämä kantaa. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan uskallan vain nojata siihen, ja hengittää.

Sillä kaikki, mitä tarvitsen, on tässä ja nyt. Kosketusetäisyydellä.

Kirjoittaja on taiteen ja viestinnän sekatyöläinen.