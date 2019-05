Saimaanharjun asukkaat heräsivät viikonloppuna puolustamaan alakouluaan. Taipalsaaren kunnan kouluverkkosuunnitelmia vastustava nettiadressi on kerännyt kahdessa päivässä noin 230 allekirjoitusta.

— Ajatus Saimaanharjun alakoulun ja esikoulun siirtämisestä Taipalsaaren kirkolle tuntuu älyttömältä. Eihän missään lopeteta koulua sieltä, missä on kaikkein eniten väkeä, nimienkeruun käynnistänyt Heli Parta toteaa.

Parta pelkää päättäjien ampuvan itseään jalkaan huonosti harkitulla säästöratkaisulla. Konstunrantaan kaavoitettujen omakotitonttien vetovoima hiipuu, jos alueella ei ole lähikoulua, ja entisetkin asukkaat alkavat harkita muuttamista pois Saimaanharjulta.

Säästöesitys valtuustossa ensi viikolla

Taipalsaaren kunnanhallitus esitti viime viikolla valtuustolle muutoksia kunnan kouluverkkoon. Elokuusta 2020 alkaen kunnan ainoat alakoulut toimisivat kirkonkylässä ja Vehkataipaleessa, yläkouluopetus puolestaan jäisi Saimaanharjulle. Kirkonkylän ja Saimaanharjun esiopetus keskitettäisiin kirkonkylään jo ensi syksynä.

Kunnanvaltuusto käsittelee kouluverkkomuutoksia talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä 15. toukokuuta. Ennen sitä saimaanharjulaiset haluaisivat kunnalta kuulemistilaisuuden, jossa heille esiteltäisiin tulevia suunnitelmia ja jossa he voisivat luovuttaa adressinsa kunnan edustajille.

— Alkaa tulla kiire, mutta valmisteltavana on vaihtoehtoisia ideoita tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi, Parta kertoo.

Aiheesta keskustellaan jo tiistaina 7. toukokuuta Saimaanharjun ja Konstun kylätoimikunnan järjestämässä kyläillassa. Tilaisuus alkaa kello 18 Taipalsaaren kirjastossa.

Nyt on aika tehdä päätöksiä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ei pidä uuden kuulemistilaisuuden järjestämistä todennäköisenä. Alkuvuoden aikana säästösuunnitelmista on pidetty jo kaksi kuulemistilaisuutta kuntalaisille, ja tietoa on saanut kaiken aikaa myös muista lähteistä. Nyt on jo korkea aika tehdä päätöksiä.

— Hyvä, että ihmiset ovat aktiivisia, mutta asia on nyt valtuuston käsissä ja sen päätöksen mukaan toimitaan.

Kuuramaa muistuttaa, että järjestelyjä tehdään kunnan vaikean taloustilanteen helpottamiseksi. Toimipisteiden sijoittelun sijasta tärkeintä on varmistaa koulutyön sisältö Taipalsaarella.