Imatra on edelleen mukana kilpailussa valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon sijoituspaikasta. Imatra tarjoaa uuden museon paikaksi kaupungintaloa ja osaa kulttuuritalo Virrasta.

Perjantaina Imatran hankkeeseen tutustui erämuseohankkeen ohjausryhmä.

Projektipäällikkö Timo Kukko sanoi tutustumispäivän päätteeksi, että Imatralla on paljon plussia museokisassa.

– Täällä on paljon vesistöjä ympärillä, kalastusperinteitä ja hyvät luontoliikuntamahdollisuudet. Myös valmiit rakennukset museolle ovat plussaa. Kaupungintalo yksin ei siihen riittäisi, mutta kulttuuritalo Virta tuossa vieressä olisi sopivan lähellä.

Se, että Imatralta on pitkä matka museon toimintaan liittyviin yliopistoihin on yksi ongelma.

– Lappeenrannassa on tietysti teknillinen yliopisto, mutta se ei ole meidän alaamme, Kukko sanoo.

Jarmo Hämäläinen Imatra tarjoaa erä- ja luontokulttuurimuseon paikaksi kaupungintaloa.

Uusi erä - ja luontokulttuurimuseo tavoittelee vuosittain sataa tuhatta kävijää.

– Imatran kannalta on tietysti hyvä, että museo voisi saada venäläisturisteista asiakkaita, mutta se kansainvälinen kävijävirta pitäisi olla laajempi, Kukko sanoo.

Oulu ja Rovaniemi kilpailijoina

Erämuseokisaan ilmoittautui 25 kuntaa. Tarkentavia neuvotteluja on käyty kuuden kunnan kanssa.

Mukana kisassa on pieniä ja suuria paikkakuntia. Hakemukset on vapaamuotoisina tehty ja hankkeen ohjausryhmä on käynyt paikan päällä tutustumassa esitettyihin kohteisiin. Vierailut ovat Kukon mukaan välttämättömiä.

– Muuten käy kuin pohjalaisessa pelissä. Pannaan lompakot pöydälle ja paksuin voittaa, Kukko sanoo.

Imatran kilpailijoiksi Timo Kukko mainitsee esimerkiksi Oulun ja Rovaniemen.

– Me teemme vierailuilta kattavat esittelyt hankkeista. Onneksi meidän ei tarvitse valita voittajaa. Imatralla on mahdollisuuksia, mutta se vaatii sitä, että valtiovalta haluaa sijoittaa rahaa Järvi-Suomen hankkeeseen.

Aikataulu on viivästynyt

Alkuperäisen aikataulun mukaan helmi-maaliskuun vaihteessa piti selvitä, mitkä kunnat varsinaiselle jatkokierrokselle pääsevät, ja keneltä pyydetään lopullinen tarjouspyyntö museon perustamisesta. Aikataulu on kuitenkin viivästynyt.

Erä- ja luontokulttuurimuseon isäntäkaupunki on tarkoitus valita vappuun mennessä.

Museon sijainnista päättävät Suomen Metsästysmuseo, Suomen kalastusmuseoyhdistys, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä museovirasto.

Museon on määrä avautua vuonna 2025. Museon rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu 20–30 miljoonaa euroa.