Hannu Tolonen palkittiin esteettömyyskunniamaininnalla sekä asukastoimija -tunnustuksella

Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen on saanut kaksi huomionosoitusta ansiokkaasta työstään. Sekä Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto että Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto päätyivät Toloseen vuosittaisia palkintoja jakaessaan.

Vammaisneuvosto palkitsi Tolosen esteettömyyskunniamaininnalla ja Asukas- ja alueneuvosto asukastoimija-tunnustuksella. Neuvostot myönsivät palkintonsa Toloselle toisistaan tietämättä.

Esteettömyyskunniamaininnan palkitsemisperusteluiden mukaan Tolonen on omalla huomioivalla toiminnallaan edistänyt etenkin esteetöntä luontoliikkumista kaupunki-alueella. Viime vuosien kohteita, joissa esteettömyys on huomioitu ovat Rantaraitti, Tyysterniemenkärjen luontopolku, Pappilanniemen luontopolku, Arboretumin puupuisto sekä Lotta-patsas puiston ja Kauppaneuvos Lallukan muistomerkin esteetön saavutettavuus.

Asukastoimija -tunnustuksen perusteluissa mainitaan, että Tolonen on ollut monipuolisesti ja innovatiivisesti läsnä monissa kaupunkikuvaan vaikuttavissa asioissa. Tunnustuksen mukaan Tolonen on lähtenyt toteutuksessa aina asukaslähtöisesti ja on aina läsnä, kun on tarvetta ja kuuntelee asukkaita aidolla tavalla ja ryhtyy toimeen.

Tunnustukset jaettiin maanantaina Lappeenrannan kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa.