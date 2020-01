"Toivoimme, että sopu olisi tullut, mutta ei hinnalla millä hyvänsä", sanovat UPM Kaukaan porteilla päivystävät lakkovahdit

Juha Huttunen lämmittelee autossa UPM Kaukaan portilla, sillä ulkona on enemmän pakkasta, kuin pitkään aikaan. Hän tuli portille jo ennen kuutta, lakkovahdiksi.

Lakkovahdit päivystävät myös tehtaan kolmella muulla portilla, aamusta kello 16 saakka. Rikkureita ei toistaiseksi ole näkynyt.

Tehtaan parkkipaikalla on kuitenkin yllättävän paljon autoja siihen verrattuna, että Paperiliiton lakko on alkanut muutamia tunteja sitten. UPM Kaukaan tehtaalta lakossa on satoja ihmisiä, Huttusen ja hänen työparinaan päivystävän Jarkko Gerdtin mukaan 400–500.Muun muassa ylemmät toimihenkilöt ovat töissä normaalisti, samoin tehtaan palovahdit, jotka rajattiin lakon ulkopuolelle.

– Neuvottelujen tulosta piti jännittää aika myöhään illalla. Toivoimme, että sopu olisi tullut, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, toteaa Huttunen.Lakkovahtien mukaan minkäänlaista lakkokapinaa paperiliittolaisten keskuudessa ei kytenyt. Päinvastoin, työnantajan lausunnot ovat heidän mukaansa olleet omiaan lakkomielialan kohottamiseen.

Heidän mielestään se kommentointi, että ammattiyhdistyksen vaatimusten hyväksyminen tarkoittaisi paperikoneiden sulkemista Suomesta, ei kestä lähempää tarkastelua.

– Kyllä tämä ilmiö koskee koko Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Viime vuosina UPM on sulkenut paperikoneita muun muassa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. On täysin väärä kuva, että toimintoja lakkautettaisiin vain Suomesta, muistuttaa Gerdt.

Metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos totesi viime lauantaina Ylen Ykkösaamu -ohjelmassa lakon toteutumisen tarkoittavan työpaikkojen menetyksiä ja sitä, että Suomessa menee paperikoneita kiinni.

Kai Skyttä UPM Kaukaalla lakkoilee satoja työntekijöitä.

Metsäteollisuuden ja Paperiliiton suurin erimielisyys koskee kiky-tunteja, joilla työaikaa pidennettiin 24 tunnilla vuodessa kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Työntekijäpuoli haluaa kiky-tunneista eroon, työnantajapuolen mielestä työajan lyhentäminen ei ole mahdollista nykyisessä talous- ja suhdannetilanteessa.

Paperiliitto ilmoitti sunnuntai-iltana, että ellei sopua tule, lakko voi kestää aina 17. helmikuuta asti. Lakkoilevat paperiliittolaiset saavat 50 euron suuruisen työtaisteluavustuksen päivältä, seitsemänä päivänä viikossa – miinus verot.

– Tulojen tippuminen vaikuttaa totta kai jokaisen olemiseen, mutta täällä kuitenkin ollaan yhteisen asian puolesta. Esimerkiksi kesällä 2005 olimme työsulussa peräti seitsemän viikkoa, ja henki oli hyvä koko ajan, Gerdt sanoo.

Onko tässä mitään positiivista?

– Yhteishenki. Ja sen huomaaminen, että ammattiyhdistys pitää työntekijöiden puolta, sanoo Gerdt.