Perintöprinsessa Eevi Ihalainen lentää tänään Miss International –kilpailuun Tokioon — Mitä hän on pakannut matkakasseihinsa?

Miss Suomen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittu lappeenrantalainen Eevi Ihalainen kilpailee seuraavaksi Miss Internationalin tittelistä. Hän hyppää jo tänään Tokion koneeseen, vaikka kilpailu järjestetään siellä vasta 9. marraskuuta.

Japaniin matkustaa koko Miss Suomi -kilpailun voittoisa kolmikko.

Kiireinen kaunotar vastaili kysymyksiin whatsapp-viesteillä lähtöä edeltävänä iltana Helsingissä, jossa missejä on treenattu kansainvälistä mittelöä varten.



Mitä olet pakannut matkakassiisi?

— Neljä matkalaukkua tavaraa on mukana. Kaikkea olen pakannut, mitä vain kuukauden reissulla voi tarvita. Tavaraa on iltapuvuista treenivaatteisiin, kosmetiikkaa unohtamatta. Ja tietysti pitää muistaa, että kyseessä on kauneuskilpailu, jossa edustetaan koko ajan, paitsi omassa hotellihuoneessa. Vaatteita vaihdetaan useastikin päivässä, ja iltapukuja sekä erilaisia cocktailmekkoja on kyllä aika paljon kertynyt kasseihin.



Millaisin miettein hyppäät Japanin koneeseen?

— Superhyvillä fiiliksillä. Vielä ei edes jännitä, vaan olen aivan superinnoissani. Uskon, että minulla on tosi hyvät mahdollisuudet menestyä. Kisoja jonkin verran seuranneena tiedän hieman, että mitä on tulossa.



Kuinka teitä on koulittu Miss International -kilpailuun?

— Kävelytreeniä, puheiden suunnittelua, kisapuvuston hankkimista ja käytännön järjestelyjä on ollut paljon.



Oletko saanut nyt nukkua tarpeeksi?

— Tosi kiireistä on ollut, mutta kun tykkää siitä mitä tekee, ei se loppujen lopuksi niin rankkaa ole, vaikka ei hirveästi ehtisi lepäämään.



Millainen tuki siitä on, että Suomesta kisoihin reissaa koko voittoisa kolmikko?

— Meillä on ihan huippukolmikko. Kaikki lähtevät kisoihin hieman eri aikaan, mutta vaihdamme tiiviisti kuulumisia omilta reissuiltamme omassa whatsapp-ryhmässä. Entisiltä misseiltä olen pystynyt myös kyselemään paljon, ja heiltä olen saanut kultaakin arvokkaampia neuvoja kisoihin liittyen. He ovat kertoneet, mitä asioita pidetään kisassa tärkeänä ja mihin kannatta erityisesti keskittyä.



Ovatko vanhemmat antaneet ohjeita?

— Äidin ja isän tärkein ohje on sama, mikä on ollut koko matkan: Ole vain oma itsesi, siten pääset pisimmälle.

Eevi Ihalainen päivitti Instagram-tililleen lähtötunnelmiaan lentoasemalta torstaina iltapäivällä. Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen täältä.



Finaali on vasta 9. marraskuuta. Tiedätkö, mitä kaikkea tapahtuu tulevina viikkoina ennen sitä? Ehditkö esimerkiksi tutustua Tokioon?

— Miss International –kisassa korostetaan kulttuurien kohtaamista, joten luvassa on paljon tutustumista Tokioon ja Japaniin ylipäätään, mikä on aivan ihanaa. Meillä on kaikenlaista yhteistä aktiviteettia ja käydään varmasti Tokiossa hienoissa paikoissa. Omaa aikaa on melko vähän.



Kuinka kisaa voi seurata täällä koti-Suomessa?

— Kuulumisiani voi seurata Miss Internationalin, Miss Suomen sekä oman sometilini kautta. Itse finaalilähetys ei tule telkkarista, mutta se näkyy netistä. Linkki ilmestyy varmaan jossain vaiheessa Miss Suomen sivuille, ja ainakin omille sivuilleni.



Milloin palaat kotimaahan?

— Riippuu siitä, miten sijoitun kisassa. Jos jään top 5:n ulkopuolelle, lento Suomeen lähtee 10.11. Jos yllän top 5:een, niin sitten viikkoa myöhemmin.



Mitä suunnitelmia sinulla on sen jälkeen?

— Riippuu siitä, miten kisassa pärjään. Kämppä on tiedossa Helsingistä, ellen sitten voita ja jää vaikkapa Japaniin. Töitä ainakin teen kovasti koko vuoden, oli kaupunki tai maa mikä tahansa.



Millaisia ovat olleet nämä kolme viikkoa Miss Suomen perintöprinsessana?

— Todella, todella kiireisiä kaikkien järjestelyjen sekä treenien takia. Tätä kaikkea on tasapainottanut mukavat tapahtumat, kuten hotelli Presidentin avajaiset, jossa kävimme vierailemassa. Kotona Lappeenrannassa olen käynyt oikeastaan vain pyörähtämässä ja muuten aikaa on tullut vietettyä Helsingissä.

Nadi Hammouda Eevi Ihalainen on ollut Miss Suomi -kilpailun jälkeiset viikot Helsingissä treenaamassa seuravaan mittelöön.



Mitä hyviä asioita menestys kisoissa on tuonut elämääsi? Entä mitä ikäviä?

— Olen jo nyt päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin ja saanut hienoja työmahdollisuuksia sekä tarjouksia. Paljon uusia kokemuksia on tullut ja innolla odotan, mitä yli kolmen viikon reissu Japanissa tulee opettamaan. Tietysti, kun on ollut hieman julkisuudessa, niin negatiivistakin kommenttia tulee välillä tuntemattomilta. Mutta kaikkia ei voi aina miellyttää, eikä tarvitsekaan.