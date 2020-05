Suvivirsi raikui Marian aukiolla – Tuttu virsi herkistää vuodesta toiseen

Paikalle saapuneille laulu on se yksi ja ainoa merkki kesän alkamisesta.

Parikymmentä minuuttia ennen H-hetkeä Marian aukio on vielä surullisen tyhjä. Väkimäärä on nippanappa kymmenen hujakoilla.

Yhtä varmasti kuin kello kulki osoittamaan 11.45, ja lappeenrantalaisen Silla Pöyryn laulama Suvivirsi kajahtaisi kaiuttimista kaupungin kaduille, täyttyi aukio virren veisaajista sekä kuuntelijoista.

Takuuvarma herkistäjä ja kesän aloittaja

Suvivirrestä kuultiin Pöyryn versiossa kolme säkeistöä, joista viimeinen oli Vantaankosken seurakunnan leikkimielisen kilpailun voittanut kirkkonummelaisen Tuuli Charalambousin säkeistöehdotus. Toisia "uusi säkeistö" ei miellyttänyt, toiset eivät sitä edes havainnoineet.

Lappeenrantalainen Kaarina Hirvonen on laulanut joka kevät Suvivirren 76 vuoden ajan.

– Laulu kuulosti oikein hyvälle, mutta kolmannesta säkeistöstä en pitänyt. Kaikkein mukavin olisi ollut vanha tuttu.

Hirvoselle laulu merkitsee ennen kaikkea kesän alkua.

– Se on kaikkein tärkein. Suvivirsi käynnistää kesän ja kesäloman.

Tulevalle suvelle Hirvosella on ainoastaan yksi suunnitelma, uida uimahallissa.

– Maanantaina vihdoin ja viimein ovet aukenevat. Kun on joutunut näin kauan odottamaan, niin on tullut uimahallia kamala ikävä. Kyllä minä vieläkin kilometrin-puolitoista kerralla uin.

Anu Kiljunen Emilia ja Mari aikovat kesälomalla ainakin syödä jäätelöä, käydä uimassa ja tehdä kotimaanmatkan.

Tyttärensä Emilian kanssa aukiolle saapunut Mari oli kiitollinen hetkestä.

– Vartavasten tulimme kuuntelemaan. Kun tilanne on mikä on, eikä koululle päässyt kuuntelemaan, niin mahtavaa, että järjestettiin.

Marin Suvivirsi herkistää vuodesta toiseen.

– Tämä oli todella kaunis. En hirveästi edes huomannut uutta säkeistöä. Keskityin enemmän tunnelmaan.

Uuden edessä

Puolenpäivän hujakoilla Linnoituksella on vielä hiljaista. Muutamat koulunsa päättäneet ovat ennättäneet jo kattaa piknik-pöydän koreaksi.

Anu Kiljunen Aino Välikauppi toivoo tulevaisuudessa pääsevänsä opiskelemaan kasvatustiedettä.

Vastavalmistunut ylioppilas Aino Välikauppi kuvailee oloaan tyhjäksi, vapautuneeksi ja hyväksi.

– Työtä on jouduttu lakin eteen tekemään. Välillä oli motivaatio vähän hukassa, piti oikeasti taistella eteenpäin.

Välikauppi tunnistaa lukiolaisten uupumuksen, aiheen joka on ollut paljon esillä.

– Minusta tuntuu, että se on perusolotila. Siihen on tottunut. Luulen, että kaikilla on vähän.

Lähitulevaisuuteen vastavalmistuneella on suuntaviivat selvillä.

– En päässyt vielä yliopistoon opiskelemaan kasvatustiedettä, joten vietän välivuoden Joutsenon opistossa. Tänään hengaillaan, syödään ja vähän juhlistetaan kavereiden kanssa.