Varhaiskasvatusjohtaja Virkki: Vieressä oleva steinerkoulu voisi olla paras vaihtoehto lapsille tiistaina— Toinen on lasten ripottelu päiväkoteihin eri puolille kaupunkia

Toimitus ei illalla tavoittanut Tontuntuvan johtajaa Minna Mansikkaa kertomaan mihin tulipalossa maanantaina vaurioituneen päiväkodin lapset tiistaina menevät.

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkin mielestä ei ole mikään ihme, että Mansikan puhelin tuuttaa varattua.

— Hän varmasti yrittää selvittää tilannetta vanhempien kanssa. Olemme olleet häneen yhteydessä ja tiedustelleet kuinka moni palaneen päiväkodin lapsi tarvitsee huomenna päivähoitoa.

Virkin mukaan paras vaihtoehto voisi olla se, että lapsille löytyisi huomiseksi tilaa vieressä olevasta Steinerkoulusta. Kasvisruokavaliokin täsmäisi.

— Koulu on sentään siinä vieressä, se olisi tällä hetkellä ehkä paras ja joustavimmin järjestettävissä oleva vaihtoehto. On jo aika myöhä, ja kovin vähän aikaa, sanoo Virkki puoli yhdeksän aikaan illalla.

Virkin mukaan toinen vaihtoehto on, että huomenna päivähoitoa tarvitsevia steinerpäiväkodin lapsia ripotellaan eri päiväkoteihin ympäri kaupunkia. Sekin tieto on yöllä vaikea saada perille. Lapsia on 25.