Tapahtumat ovat keskimäärin maksaneet itsensä, ja apurahahaku käy kiivaana. Uusi vuokrasopimus on riski, joka oli pakko ottaa, sillä toimintaa on suunniteltava pitkällä tähtäimellä.

Kulttuuritila Nuijamiehen alkutaival tänä vuonna on taloudellisesti täyttänyt odotukset.

Torstaina Kulttuuritila Nuijamies -yhdistys allekirjoitti uuden, vuoden 2019 mittaisen vuokrasopimuksen Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa luottaen siihen, että toiminta kantaa ja rahoitusta löytyy vastaisuudessakin.

— Tänä vuonna saaduista rahoista on jäänyt sen verran ylikin, että uskalsimme tehdä sopimuksen, kertoo Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen puheenjohtaja Teemu Myyryläinen.

Varsinaisista säästöistä ei voi puhua, vaan lähinnä inhorealistisesta budjetoinnista.

— Budjetoimme syksyn niin, että saatoimme olla varmoja siitä, että rahat riittävät syksyn pyörittämiseen, vaikka emme saisi yhtään tuloja, Myyryläinen kertoo.

Tapahtumien tulot ovat Myyryläisen mukaan keskimäärin kattaneet niiden kulut. Lisäksi on saatu jonkin verran vuokratuloja, kun tilassa on pidetty muun muassa asukastilaisuuksia.

Paraikaa menossa on useita apurahahakuja, joiden tulos selviää tammikuussa.

Tänä vuonna yhdistys sai Etelä-Karjalan kulttuurirahastolta 40 000 euroa ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä 10 000 euroa. Itse yhdistys keräsi 20 000 euroa. Lisäksi yhdistykselle napsahti vielä Kaakkois-Suomen taidepalkinto, 5 000 euroa.

Keskustelu tulevaisuudesta edessä pian

Vaikka tulopuoli on vielä osittain hämärän peitossa, vuoden vuokrasopimus oli Myyryläisen mukaan riski, joka on vain otettava. Kevättalvelle ja keväälle on suunniteltu jo paljon toimintaa.

— Toiminnan suunnitteleminen lyhyellä tähtäimellä on vaikeaa. Jo nyt pitää miettiä myös syksyn ohjelmistoa.

Täydellä höyryllä eteenpäin menoon kannustaa Myyryläisen mukaan sekin, että mistään ei ole yhdistykselle tullut viestiä, että toiminta olisi turhaa.

— Päin vastoin. Kommentit ovat sellaisia, että kaikki haluaisivat säilyttää tilan, joten ehkäpä rahoituskin järjestyy.

Iso kysymys on, mitä tapahtuu Nuijamiehen korttelin kaavan valmistumisen jälkeen. Kaavassa Nuijamies suojellaan, mutta tila kaipaa remonttia, jonka maksajasta ei ole tietoa.

— Keskustelu siitä alkaa kunnolla kaavan valmistumisen jälkeen.

Teemu Myyryläinen seuraa keskustelua eri jakkaralta kuin nyt. Hän aloittaa vuoden alussa tapahtumatuottajana Lappeenrannan kaupungin matkailu- ja tapahtumatiimissä ja jättää Nuijamiehen puheenjohtajan tehtävät. Niitä siirtyy hoitamaan varapuheenjohtaja Mikko Vento ainakin yhdistyksen vuosikokoukseen asti.