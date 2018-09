Liikkuvaa nuorisotyötä tekevä Walkers-auto ajelee pian Etelä-Karjalan teitä pitkin. Tiikeriksi nimetty matkailuauto toimii jatkossa nuorten kohtaamispaikkana muun muassa Lappeenrannassa, Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä.

Tiistaina Tiikeri oli pysäköitynä Imatran kulttuuritalo Virran edustalle. Ensimmäisten joukossa Tiikeriin pääsi tutustumaan Tomi Hämäläinen Imatran seurakunnan erityisnuorisotyöstä.

— Tämä vastaa nykypäivän tarpeeseen. Imatra on alueellisesti niin hajakeskittynyt, että se tuottaa ongelmia nuorisotyölle.

Tarkoitus on olla läsnä ja antaa aikaa nuorelle. — Niilo Karjalainen

Hämäläisen mukaan nuorisotilalla on yhä oma paikkansa. Entistä enemmän tarvitaan kuitenkin nuorisotyötä, joka menee sinne, missä nuoret ovat.

— Nuoret liikkuvat laajoilla alueilla ja paikoissa, joista edes aikuiset eivät välttämättä tiedä.

Walkers-auton omistaa Aseman lapset -järjestö, joka organisoi myös käynnissä olevaa Walkers on Wheels -hanketta. Tiikeri-auto kurvailee Etelä-Karjalan paikkakunnilla tämän vuoden loppuun saakka.

— Jos hanke osoittautuu hyväksi, niin toivottavasti tällaista toimintaa olisi mahdollista jatkaa vuodenvaihteen jälkeenkin, Hämäläinen sanoo.

Kanerva Jalarvo Tiikeriksi nimetystä Walkers-autosta löytyy tietysti myös tiikerimaskotti.

Matka nuorten valtakuntaan

Walkers-autossa nuorisotyötä tekevät myös vapaaehtoiset aikuiset, joiden koulutuksesta vastaa Aseman lapset -järjestö.

Wauto-toimintavastaava Niilo Karjalainen kertoo, että Imatran ja Lappeenrannan alueelle koulutettaneen aluksi kymmenkunta vapaaehtoista.

— Tarkoitus on olla läsnä ja antaa aikaa nuorelle. Usein nuoren on helpompaa jutella oman elämänpiirin ulkopuolella olevalle aikuiselle.

Walkers-auto, eli niin sanottu Wauto, tarjoaa intiimin ja turvallisen tilan, jossa on mahdollisuus rupatella kahvikupin äärellä tai pelata vaikka korttia.

Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaavan Minna Lahtelan mukaan asetelma on hyvin toisenlainen, kuin jos nuori saapuisi kiinteään nuorisotilaan.

— Tässä mennään niin sanotusti nuoren valtakunnan alueelle. Yleensä nuori kunnioittaa sitä, että hän luokse vaivaudutaan tulemaan.

Auton sisälle muodostuu nuorten ja vapaaehtoisten aikuisten oma yhteisö. Porukassa käydään keskusteluja hieman kuin saunan lauteilla istuskellessa.

Karjalaisen mukaan yhdessäolo ei ole ongelmakeskeistä, mutta tarpeen tullessa pulmia myös ratkotaan.

— Kun tapaamisia on jatkettu muutamien viikkojen ajan, saattaa nuoren elämästä nousta asioita esiin.

Kanerva Jalarvo, Kanerva Jalarvo Imatran seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Tomi Hämäläinen tutustui pian Imatrallakin ajelevaan Walkers-autoon. — Tämä vastaa nykypäivän tarpeeseen, Hämäläinen sanoo.

40 kohtaamista illassa

Walkers on Wheels -hankkeen alkaessa tavoitteeksi asetettiin 15 nuoren kohtaaminen yhden illan aikana. Nyt toteutunut keskiarvo on noin 40 kohtaamista illassa.

— Nuppilukuja kyllä lasketaan. Siitä huolimatta ilta voi olla todella onnistut, jos läsnä on vain kaksi nuorta, jotka eivät ole ehkä koskaan kuulleetkaan nuorisopalveluista, Lahtela sanoo.

Walkers-auton toiminta muotoutuu jokaisella paikkakunnalla nuorten tarpeiden mukaan. — Niilo Karjalainen

Tiikeri aloitti toimintansa Etelä-Karjalassa syyskuun alussa. Autolla ajetaan vuoroviikoin Lappeenrannan alueella ja Imatran seudulla.

— Walkers-auton toiminta muotoutuu jokaisella paikkakunnalla nuorten tarpeiden mukaan, Karjalainen kertoo.

Lappeenrannassa Wauto nähdään ensimmäisen kerran perjantaina 7. syyskuuta. Auto liikkuu iltapäivän ja illan aikana eri puolilla Lappeenrantaa. Pontuksen koulun pihalla auto vierailee noin kello 17.

Kanerva Jalarvo Aseman lapset -järjestö piti Imatralla yhteistyökumppaneille suunnatun tilaisuuden, johon osallistui parisenkymmentä nuorisotyön edustajaa Etelä-Karjalan kunnista ja seurakunnista.

Kanerva Jalarvo, Kanerva Jalarvo Walkers-autossa voidaan rupatella kahvikupin äärellä tai pelailla vaikka korttia.

Walkers- autotoiminta

Aseman lapset -järjestö omistaa Walkers-autot ja Walkers-tavaramerkin.Ensimmäinen Walkers-auto pilotoitiin Salossa 2015.Vuosille 2017—2019 ajoittuva Walkers on Wheels -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.Hankkeen aikana järjestetään Wauto-toimintaa 30 paikkakunnalla.Tiikeri on 4. Walkers-auto. Se on Eevi ja Eemil Tannisen säätiön rahoittama.

Seuraa Walkers-auton eli Wauton liikkeitä osoitteesta facebook.com/autowauto ja Instagram-tililtä @wetelakarjala