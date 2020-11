Lappeenrannan Cubus, Bikbok ja Carlings muuttavat keväällä kauppakeskus Galleriaan

Lappeenrantalaiseen kauppakeskus Galleriaan avataan keväällä kolme uutta vaatekauppaa.

Cubus, BikBok ja Carlings muuttavat Galleriaan.

Norjalaiselle Varnerille kuuluvat vaateliikkeet sijaitsevat nyt kauppakeskus Weerassa. Varner on vuokrannut niitä varten Galleriasta 1 057 neliötä liiketilaa, Galleria kertoo Facebook-päivityksessään.

– Yritys itse ilmoittaa, milloin avaavat, mutta tulemme kyllä mainostamaan myymälöiden avajaisia, kauppakeskuspäällikkö Sari Mustapää sanoa.

Cubus tulee entiseen Modan liiketilaan, BikBok Lakesiden ja Loftin entisiin liiketiloihin ja Carlings entiseen Seppälän liiketilaan.

Muutostyöt Galleriassa uusia liikkeitä varten alkavat tänään keskiviikkona.

Asiakkaat saattavat huomata työt rakennustöiden ääninä ja kauppakeskuksessa liikkuvina rakennustyöntekijöinä.

– Saattaa kuulua kolinaa kun seiniä kaadetaan ja muunlaisia rakentamisen ääniä, Mustapää sanoo.

Kahvilayrittäjää kaivataan

Cubuksen, BikBokin ja Carlingsin tulon jälkeen Gallerian kauppakäytävällä on kaksi tyhjää liiketilaa ja kolmannessa kerroksessa yksi. Kauppakadun puolella on tyhjänä myös liiketilaa, joihin sisäänkäynti on Kauppakadulta eikä yhteyttä kauppakäytävään ole suoranaisesti.

– Kahvilayrittäjäähän me edelleen kaipaamme. Se olisi toiveena, että sellainen löytyisi, Mustapää sanoo.

Korona-aikana kävijämäärät Galleriassa ovat hieman laskeneet, mutta myynti on pysynyt melkein samalla tasolla kuin aikaisemmin.

– Galleriaan tullaan edelleen ostamaan, asiakkaalla on joku tarve olemassa.