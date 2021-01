Lappeenrantalainen Jani Keränen menetti 39-vuotiaana vaimonsa ja alkoi auttaa muita parantumattomasti sairaita – Uusi puoliso ja vauva opettivat, että elämässä ovat yhtä aikaa läsnä alku ja loppu

Jani Keränen on harvinaisuus, sillä hän on tällä hetkellä Saimaan syöpäyhdistyksen ainoa miespuolinen saattotukihenkilö. Vaikka kuolema onkin taustalla, tukihenkilön työ on Keräsen mukaan arkista, mutta samalla elämää rikastuttavaa.