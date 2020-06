Niina Malm valmis lähtemään SDP:n varapuheenjohtajakilpaan – Kaakkois-Suomen piiri tekee esityksensä torstaina

Imatralainen kansanedustaja Niina Malm on lähdössä kisaamaan SDP:n varapuheenjohtajuudesta.

Malm ilmoitti juhannuksena, että lähtee mukaan kisaan, jos puolueen Kaakkois-Suomen piiri asettaa hänet ehdolle.

– Mikäli piiriryhmämme tukee, olen käytettävissä puolueen varapuheenjohtajan tehtävään, Malm kertoi sosiaalisessa mediassa Twitter-tilillään.

SDP:n Kaakkois-Suomen piirin 65 hengen puoluekokousryhmä kokoontuu torstaina tekemään päätökset myös muihin puoluekokoukseen liittyviin valintoihin.

Malmin lisäksi puoluejohtoon on muitakin pyrkijöitä, sillä kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero haluaa jatkaa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Perheen tuki ratkaisi

Puoluekokousryhmä valitsee myös ehdokkaat puoluehallitukseen, johon on kaakosta pyrkyä useammalla henkilöllä.

SDP:n puoluekokous järjestetään Tampereella 22.–23. elokuuta.

Malmin mukaan perheen tuki on tärkeää, kun hakee lisää vastuuta politiikassa.

– Ratkaisevaa varmasti oli se, että puolisoni tukee ja kannustaa kokeilemaan. Tietenkään politiikassa kukaan ei yksin pärjää, ja laaja tuki ympäri Suomen yllätti. Samalla se myös innostaa tavoittelemaan paikkaa puolueen johdossa. Se, että muut näkee, että minulla voisi olla annettavaa noin merkittävällä paikalla, herkistää.

Myös ministereitä ehdolla

Varapuheenjohtajakisaan ovat lähtemässä myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Helsingistä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Lahdesta, vaasalainen kansanedustaja Matias Mäkynen ja Palvelualojen ammattiliitto Pamin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Skinnari on SDP:n kolmas varapuheenjohtaja.

SDP:n varapuheenjohtajistossa on tilaa, sillä pääministeri Sanna Marin on nousemassa varapuheenjohtajan paikalta puolueen puheenjohtajaksi, kun Antti Rinne jättää tehtävän.

Lisäksi puolueen toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta menehtyi viime vuoden lopussa, eikä hänen tilalleen valittu korvaajaa.

Kolme kärkiteemaa

Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta pitää Malmin mahdollisuuksia varapuheenjohtajaksi hyvinä.

– Niinalla on ay-tausta ja hänet tunnetaan puolueväen keskuudessa.

Malmin teemat liittyvät ympäristöön, työelämään ja perheisiin.

Malm haluaa, että Suomen ympäristötavoitteiden toteutuvat niin, että suomalainen teollisuus hyötyisi uusista teknologioista ja löytäisi uusia vientimarkkinoita.

– Työn ja perheen yhteensovittaminen on sydäntä lähellä. Imatralla on paljon vuorotyöläisiä ja tämä aihe on täällä aina ajankohtainen. On varmasti muillakin paikkakunnilla. Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia ja siinä on perheelle oltava aikaa, se vaatii uusia ajatuksia, Malm sanoo.