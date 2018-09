Lappeenrantalaisten opetuksen ammattilaisten mukaan lasten keskittymisvaikeudet ovat yleistyneet. Myös koulunkäynnissä eri tasoista tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut.

— Vaikuttaa siltä, että lasten keskittymisvaikeudet ovat yleisempiä kuin ennen. Samalla tavalla kuin aikuisillakin lasten elämässä on paljon ärsykkeitä. Työskentely muuttuu pirstaleiseksi. Puhutaan viriketulvasta, jota tulee esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja peleistä, sanoo erityisen tuen koordinaattori Jukka Mielikäinen Lappeenrannan kaupungilta.



Oppilaiden tuen tarve on lisääntynyt myös Joutsenon koulun erityisluokanopettaja Taina Tauriaisen mukaan. Hän on työskennellyt erityisluokanopettajana kymmenen vuotta ja opettaa tällä hetkellä kolmasluokkalaisia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

— Meillä näkyy ainakin se, että lapset pelaavat tosi paljon vapaa-ajallaan. Pelaaminen ei ole huono asia, mutta siihen täytyy olla rajat, Tauriainen sanoo.



Samankaltaisia kokemuksia keskittymisvaikeuksista on Kesämäen koulussa Lappeenrannassa.



Erityisopettaja Marja Suomalaisen mukaan lasten halu ponnistella asioiden oppimiseksi on heikentynyt. Tietokonepeleissä riittää tahtoa päästä seuraavalle tasolle, mutta vastaavaa intoa ei ole kertotaulussa. Kesämäen koulun erityisopettajia huolettaa myös lasten yleisen lukutaidon rapautuminen ja sanavaraston supistuminen.



Erityisopettaja Reetta Inkisen mielestä koulutielle luodaan perustaa jo varhaiskasvatuksessa, eikä sieltä saisi karsia voimavaroja ja kasvattaa ryhmäkokoja.



Lappeenrannassa saa erityisopetusta tällä hetkellä noin 660 koululaista. Kaikkiaan oppilaita on perusopetuksessa noin 6 200.