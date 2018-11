Uukuniemen Niukkalan vesijohtovettä voi käyttää — Vedenlaadun tarkkailu öljyvahingon jäljiltä jatkuu edelleen

Uukuniemen Niukkalan vesijohtovettä voi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan käyttää toistaiseksi normaalisti. Vedenlaadun tarkkailu syyskuisen öljyvahingon jäljiltä jatkuu kuitenkin edelleen.

Öljyvahinko ei aiheuta tällä hetkellä vaaraa asukkaille. Vesijohtovettä voi käyttää normaalisti. Jos vedenkäyttöön tulee rajoituksia, asiasta tiedotetaan erikseen.

Alueen vedenlaatua tarkasteltiin keskiviikkona. Samalla otettiin uudet näyttää laboratoriotutkimuksia varten. Tulokset valmistuvat ensi viikon alussa.

Maaperään neljä kuutiometriä lämmityspolttoöljyä

Parikkalaan kuuluvassa Niukkalassa sattui tiistain 11. syyskuuta ja lauantain 15. syyskuuta välillä öljyvahinko, jossa maaperään pääsi neljä kuutiometriä asuinrivitalon lämmityspolttoöljyä.

Vahinko paljastui, kun öljysäiliö todettiin vähän aikaa sitten tehdystä täydennyksestä huolimatta vajaaksi. Paikalle tilattu säiliötarkastaja löysi öljysäiliön päädystä halkeaman. Pelastuslaitos sai hälytyksen öljyvahingosta lauantaina 15. syyskuuta kello 17.59.

Ensi vaiheessa öljysäiliö ja vahinkopaikan maamassa poistettiin koneellisesti. Kaivettu kuoppa täytettiin puhtaalla soralla ja maa-aineksella. Pois kaivettu öljyinen maa-aines kuljetettiin Savonlinnaan Nousialan jäteasemalle jatkokäsittelyyn.

Katri Levänen Etelää-Karjalan pelastuslaitos poisti haljenneen öljysäiliön ja vahinkopaikan maamassan.

Pohjavesi sijaitsee öljyvahinkoaluetta syvemmällä

Vuotopaikan ympäristössä on tehty porakairauksia 16 metrin syvyyteen saakka. Tutkimusten perusteella on paikannettu noin 50 neliömetrin alue, jossa on erittäin öljyistä maa-ainesta 6—9 metrin syvyydessä.

Vinokairauksella on saatu selville, että rivitalon alla öljypitoisuudet ovat vähäisiä. Samalla on ilmennyt, että pohjavesi sijaitsee reilusti öljyistä maa-ainesta syvemmällä.

Öljyä ei ole esiintynyt pohjaveden näytteenottopaikoissa. Lähelle Pyhäjärveä on maaperään asennettu pohjaveden tarkkailuputki. Alueelta löytyi myös käyttämätön kaivo, jonka veden laatua tarkkaillaan.