”Se on ihan siinä rajoilla” — Etelä-Karjalassa hivotellaan 20 lämpöastetta, mutta vapuksi sää viilenee

Nyt on myös erittäin kuivaa. Ilmatieteen laitos varoittaa ruohikkopalojen mahdollisuudesta Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjala saattaa päästä 20 lämpöasteeseen tällä viikolla. Jo tiistaina Lappeenrannassa nautitaan 19 asteen lämmöstä.



Sitä, meneekö 20 lämpöasteen raja rikki tällä viikolla, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto ei osaa varmaksi sanoa.

— Se on ihan siinä rajoilla, mutta en menisi lupaamaan, että raja menee rikki. Saattaa olla, että kaikista lämpimin ilma jää läntiseen osaan maata, Karusto sanoo.



Lämmintä on joka tapauksessa, rikotaan rajoja tai ei.

— Nyt on selvästi tavanomaista lämpimämpää. Suhteellisen lämmintä säätä riittää tämän viikon ajan.

"Viileneminen on näkynyt jo pitkään"

Sunnuntaina on luvassa käänne kohti viileämpää säätä. Vapun säätilan ennustaminen on Karuston mukaan hankalaa.

— Korkeapaine näyttää väistymisen merkkejä loppuviikon aikana, ja sunnuntaista lähtien päivälämpötilat tippuvat. Vapuksi näyttäisi tulevan viileämpiä lukemia. Ennusteen yksityiskohdat muuttuvat päivittäin, mutta viileneminen on näkynyt jo pitkään ennusteissa, Karusto sanoo.



Vappuaaton ja vappupäivän lämpötilat ovat tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan kymmenen lämpöasteen molemmin puolin.

Ilmatieteen laitos varoittaa ruohikkopalojen mahdollisuudesta Etelä-Karjalassa. Karuston mukaan vaikuttaa siltä, että kuivuus jatkuu ensi viikolla.

— Alkuviikosta saattaa tulla pikkuisen sateita. Sademäärä olisi kuitenkin niin heikko, ettei kuivuuteen tule pitkäaikaista helpotusta.