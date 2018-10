Lappeenrannan kaupunki selvittää sote-kiinteistöjensä myyntiä. Ensisijaisesti neuvoteltaisiin Lappeenrannan länsialueella sijaitsevien Pienniemenkadun palvelukodin ja Sammonkodin sekä Joutsenossa sijaitsevan Penttiläntien palvelukodin myynnistä.

Kaupunki on päätynyt kohteisiin keskusteltuaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa.

Yksityiset toimijat ovat lähestyneet kevään ja kesän aikana kaupunkia sote-kiinteistöistä.

Ei hinnalla ja ehdoilla millä tahansa myydä. — Jari Iskanius

Imatra on jo myynyt kaikki Eksotelle vuokratut sote-kiinteistöt. Luumäki, Savitaipale, Ruokolahti ja Lemi valmistelevat myyntiä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se päättäisi käynnistää Eksoten ikääntyneiden asumispalveluiden käyttöön vuokrattujen sote-kohteiden myyntimenettelyn.

Myynti ei ole itsetarkoitus

Myyntineuvotteluja kävisivät kaupunginjohtaja ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius. Kun neuvottelut on käyty, asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kohteista hankitaan puolueettomat arviot. Kun neuvottelut päättyvät, arvioidaan vielä erikseen, myydäänkö kohde tai kohteita vai jätetäänkö ne edelleen kaupunkikonsernin omistukseen.

Iskanius korostaa, että kyseessä on vasta neuvottelujen käynnistäminen. Jos tulos ei ole hyvä, ei myyntiin ryhdytä.

— Ei hinnalla ja ehdoilla millä tahansa myydä.

Iskanius arvioi, että kauppojen syntyminen vuodenvaihteeseen mennessä vaatisi ehkä liian kireän aikataulun.

Ateriapalvelustakin olisi sovittava

Myynti vaikuttaisi myös tukipalveluita tuottaviin yhtiöihin. Eksote ostaa kiinteistöjen siivous-, ateria-, pesula- ja kunnossapitopalvelut Saimaan tukipalveluilta eli Satulta.

Kai Skyttä Joutsenossa sijaitsevan Penttiläntien palvelukodin myyntiä selvitetään. Kuva viime vuodelta.

Satu ei todennäköisesti voisi myydä palveluita uudelle palveluntuottajalle. Satu joutuisi ilmeisesti sopeuttamaan toimintaansa.

Satulla on aluekeittiö Juurakkokadulla sekä Sammonkodissa ja Penttiläntiellä. Aluekeittiöistä toimitetaan aterioita myös muihin asumisyksiköihin, kotipalvelulle, päiväkodeille, kahdelle koululle ja ulkoisille asiakkaille.

Ateriapalvelujen häiriötön järjestäminen olisikin sovittava omistajavaihdoksen yhteydessä. Aluekeittiöiden takia myyntineuvotteluissa on oltava mahdollisuus neuvotella myös muista ikääntyneiden asumispalveluyksiköistä. Myytävien kohteiden määrää ei kuitenkaan ole syytä kasvattaa.

Myynti vaikuttaisi jonkin verran myös Saimaan talous ja tietoon, Saitaan.

Taloudelliset riskit taustalla

Kunnilla ei ole varmuutta siitä, mitä kohteita tuleva maakunta vuokraa vuoden 2023 jälkeen. Kaupunki katsoo, että tämän takia kuntien edun mukaista olisi myydä omistuksessaan olevia sote-kiinteistöjä.

Koska yksityisten kiinnostus asumispalveluja kohtaan kasvaa, tyhjien sote-kiinteistöjen riski pysyy kaupungin näkemyksen mukaan siinäkin tapauksessa, ettei maakuntauudistus toteutuisi.

Eksote on jäsenkuntien toiveesta hyväksynyt ulkoistamisstrategian. Tavoitteena on ulkoistaa valtaosa tehostetusta palveluasumisesta ja osa palveluasumisesta. Kuntien myymiin kiinteistöihin voisi jatkossa päästä Eksoten myöntämällä palvelusetelillä. Myös henkilökohtaisen budjetin käyttöä on tarkoitus laajentaa.

Fakta: Kymmeniä sote-kiinteistöjä

Lappeenrannan kaupungin taseessa on 20 sote-kiinteistöä. Niiden tase-arvot ovat noin 24 miljoonaa euroa. Näitä ovat muun muassa Penttiläntien palvelukoti, lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa, Armilan terveysasema ja kuntoutuskeskus, Sammonlahden ja Joutsenon hyvinvointiasemat.

Lappeenrannan Asuntopalvelu -konsernilla on 11 sote-kiinteistöä, muun muassa Lehmuskoti ja Sammonkoti. Kohteiden tasearvo on noin 26 miljoonaa euroa ja lainaa on vastaavasti 24 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan Yritystila omistaa toimistotalo Ruorin Kahilanniemessä ja Pohjolankatu 14:n rakennuksen. Ruorin tasearvo on noin 14 miljoonaa euroa ja Pohjolankatu 14:n noin 3,5 miljoonaa euroa.Lähde: Lappeenrannan kaupunki