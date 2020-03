Puolustusvoimissa toinen koronavirustartunta

Puolustusvoimissa on varmistettu toinen koronavirustartunta. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta. Altistuneet on kartoitettu. Sairastuneeseen lähikontaktissa olleet Puolustusvoimien työntekijät on tavoitettu ja heille on annettu toimintaohjeet muun muassa etätyöstä.

Puolustusvoimien ensimmäinen koronatartunta varmistui eilen. Puolustusvoimat ei ole kertonut sairastuneiden joukko-osastoa.