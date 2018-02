Lappeenrantalainen rakennusfirma laiminlöi perustamisestaan asti kaiken kirjanpidon ja verojen maksun — tili tyhjennettiin aina kun sinne jotakin tuli Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi osakeyhtiön hallituksen ainoan jäsenen kahdeksaksi kuukaudeksi vankilaan. Minna Mänttäri Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi ratkaisunsa maanantaina.

Lappeenrantalaisen rakennusalan yrityksen hallituksen ainoa jäsen on saanut tuomion kahdesta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Osakeyhtiö jätti perustamisestaan asti hoitamatta kaiken kirjanpidon ja verovelvoitteet. Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli yrityksen tapahtumia vuosina 2010—2012.

Rakennusliikkeen kausiveroilmoituksen mukaan sillä ei ollut verollista toimintaa eikä palkanmaksua tai sitten kausiveroilmoituksia ei tehty. Firmalla kuitenkin oli liiketoimintaa ja rahaliikennettä satojen tuhansien eurojen edestä.

Käräjäoikeus ei uskonut tuomitun aseman olleen pelkästään muodollinen.

Tuomittu vetosi muodolliseen asemaansa

Tuomittu kiisti syytteet vedoten vain muodolliseen asemaansa yhtiössä. Käräjäoikeus ei uskonut aseman olleen pelkästään muodollinen.

Lappeenrantalaismies oli merkitty kaupparekisteriin hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi. Hän oli allekirjoittanut yhden kausiveroilmoituksen, hankkinut yhtiölle verohallinnon tunnukset ja nostanut pankissa yhtiön tililtä kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi hän oli hankkinut yhtiölle pankkikortin, jolla oli nostettu rahaa tililtä.

Yhtiön tilille tulleet varat on koko toiminnan ajan nostettu samana päivänä pois. Tililtä ei ole maksettu palkkoja tai materiaaleja.

Todistajien mukaan yhtiön kanssa asioineet eivät olleet tekemisissä tuomitun vaan toisten henkilöiden kanssa. Silti oikeus katsoi, että tuomitun on täytynyt tietää, että yhtiöllä on toimintaa ja näin hän on voinut vaikuttaa veroviranomaiselle annettuihin tietoihin. Myös kirjanpidosta huolehtiminen olisi ollut hänen velvollisuutensa.

Maksettavaksi tuli isot korvaukset

Huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun, vältettyjen verojen suuruuden sekä verottajan järjestelmällisen harhauttamisen vuoksi oikeus katsoi teot törkeiksi. Tuomittu sai kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Tekijällä oli aiempia rikostuomioita, jotka vaikuttivat uusimpaan rangaistukseen alentavasti.

Verohallinnolle hän joutuu korvaamaan saamatta jääneitä veroja noin 84 000 euroa ja lisäksi viivästyskorot sekä oikeudenkäyntikuluja.