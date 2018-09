Suomalaisten määrä rajaliikenteessä putosi — taustalla Venäjän uudet tullimääräykset

Venäjän uusi tullilaki rajoittaa ulkomaalaisten autojen liikkumista Venäjällä. Suomalaisviranomaisten mukaan viesti on mennyt hyvin perille Suomessa.

Venäjän uusi tullilaki näkyi rajaliikenteessä viikonloppuna.

Venäjällä on otettu käyttöön uusi tullilaki, jonka mukaan jatkossa maahan voi viedä vain yhden ulkomaisen auton omistajaa kohden kerrallaan ilman ylimääräisiä veroja ja tullimaksuja.

Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että rahoitusyhtiöiden omistamia autoja on käännytetty takaisin Suomeen.

Nuijamaan tullin vuoropäällikkö Jari Jokimiehen mukaan suomalaisten määrä rajaliikenteessä putosi viikonlopun aikana selvästi.

— Tänään täällä ei paljon suomalaisia ole näkynyt. Hyvin on viesti mennyt perille, Jokimies sanoi maanantaiaamuna.

Sama viesti on myös Kaakkois-Suomen rajavartiostolla. Rajavartioston havaintojen mukaan viikonlopun aikana Venäjän tulli käännytti jonkin verran suomalaisia autoja.

— Ongelmia ei ole ollut, mutta rajaliikenne on ollut hiljaisempaa kuin esimerkiksi elokuun aikana. Suomalaisia on nyt vähemmän liikenteessä, kun Venäjän tullin uusista määräyksistä on kerrottu tiedotusvälineissä, sanoo ylirajavartija Juha-Pekka Hanhisuvanto Nuijamaan rajanylityspaikalta.

Ministeri valmis neuvottelemaan asiasta

Lauantaina Ylen Ykkösaamussa haastateltu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) ihmetteli Venäjän uutta käytäntöä.

Virolainen toivoi, että kahden maan tullit kävisivät keskenään asian läpi. Jos asia ei ratkea tullien kesken, ministeriö voi ottaa asian hoidettavaksi.

— Juttelin vastinparini varapääministeri Dmitri Kozakin kanssa muutama viikko sitten, joka on Venäjän talouskomissiosta vastaava ministeri, ja silloin yhteinen huolenaiheemme oli se, että rajalla kaikki menee sujuvasti. Jos haluamme, että meidän ihmiset liikkuu turisteina ja tekevät kauppaa maiden välillä, niin tämä ei todellakaan sujuvoita rajamuodollisuuksia, Virolainen sanoi.