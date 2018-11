Kommandopipoiset tunkeutujat ampuivat uhria ilma-aseilla ja pahoinpitelivät teräaseilla – Lauritsalan elokuinen väkivallanteko siirtyi syyteharkintaan

Lauritsalan elokuisen kommandopipohyökkäyksen esitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtyi syyteharkintaan keskiviikkona. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tekoon osalliset henkilöt on saatu yksilöityä.

— He ovat kertoneet tapahtumista, ja on varmistunut, että he ovat oikeat henkilöt.

Neljä kommandopipoihin naamioitunutta hyökkääjää tunkeutui kerrostaloasuntoon Lauritsalassa aamuyöllä 21. elokuuta. Tunkeutujat alkoivat pahoinpidellä asunnossa ollutta miestä. Paikalla ollut toinen mies yritti estää tapahtumia ja joutui myös pahoinpidellyksi.

Heinonen kertoo, että teossa käytettiin teräaseita ja voimakastehoisia ilma-aseita. Molemmat uhrit vietiin asunnosta sairaalahoitoon, toinen loukkaantui hengenvaarallisesti. Molemmat ovat päässet pois sairaalasta.

Poliisi otti vuosina 1994, 1993 ja 1990 syntyneet miehet ja vuonna 1998 syntyneen naisen kiinni kahdesta eri kohteesta Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi heidät 24. elokuuta.

Poliisi on tutkinut tapausta tapon yrityksenä, törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä kotirauhan rikkomisena. Esitutkinnan päättyessä mukaan on lisätty törkeä vapaudenriisto. Heinonen ei halua paljastaa teon motiivia.

Kaikki neljä rikoksista epäiltyä ovat olleet vangittuina tähän päivään saakka. Heinosen mukaan kolme heistä osallistui väkivallantekoihin, yksi oli mukana teossa.

Yksi vangituista on vaatinut vapauttamistaan tutkintavankeudesta. Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsittelee hänen vapauttamistaan perjantaina.