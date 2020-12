Lappeenrannan SDP julkaisi ensimmäisen ehdokaslistansa kunnallisvaaleihin – Mukana 36 ehdokasta, Kakkolan ja Kiljusen nimet puuttuvat toistaiseksi

SDP on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi kevään kunnallisvaaleihin.

Listalla on 36 ehdokasta. Heistä miehiä on ja naisia on saman verran.

Nykyisistä valtuutetuista mukana on kahdeksan. Listalta puuttuvat ainakin toistaiseksi vaikutusvaltaisimpiin demarinimiin lukeutuvien kansaedustaja Anneli Kiljusen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolan nimet.

Kakkola ei ole ratkaisuaan vielä tehnyt, mutta lupailee sitä tammikuun alkupäiville.

Myös pitkän uran politiikassa tehnyt Kiljunen pohtii vielä.

Nykyvaltuutetuista Päivi Kukkonen ei myöskään ole tehnyt päätöstään. Kokeneet Seppo Smolander ja Armas Timonen jättävät paikkansa kuluvan vaalikauden jälkeen.

Lista täydentyy tammikuussa

SDP:n Lappeenrannan kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja vaalipäällikkö Vesa Räsänen kertoo, että seuraavan kerran demarien listaa täydennetään ensi vuoden alussa.

– Mukana on niin kokeneita toimijoita kuin uusia tulokkaita, Räsänen kuvaa puolueensa listaa. Kokonaan uusia nuorempia ehdokkaita meillä on toistakymmentä, Räsänen sanoo.

Korona on vaikeuttanut kaikkien puolueiden ehdokashankintaa. Vaalipäälliköt ovat kertoneet, että ihmisten kohtaaminen pandemian olosuhteissa on entistä hankalampaa.

Suurista puolueista kokoomus ei ole vielä julkistanut yhtään ehdokasta. Osa kokoomusvaltuutetuista kertoi aiemmin tänä vuonna Etelä-Saimaan selvityksessä lähtevänsä kevään 2021 vaaleihin.

SDP:n Lappeenrannan kunnallisjärjestön 2.12.2020 nimeämät ehdokkaat: Arvela Eeva, erikoissairaanhoitaja (eläk.), Hannikainen Kirsi, linja-autonkuljettaja, Helvasto Martti, elementtityöntekijä, Herttuainen Teppo, procurement specialist, Hokkanen Ville, lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija, Hyöppinen-Sipari Ulla-Riitta, työsuojeluvaltuutettu, sairaanhoitaja, Iljin Harri, palvelujohtaja, Jämsén Kirsi, lähihoitajaopiskelija, Koskenranta Sanna, yhteisöpedagogi (yamk), Kämäräinen Erkki, sähköteknikko, Lahtinen Jarmo, työteknikko (eläk.), Laukas Anne-Maija, käsityöläinen, Liimatta Markku (eläk.), Lohi Tiia, ylioppilas, Maijanen Jarmo, vartija, järjestyksenvalvoja, Melanen Lauri, operaattori, luottamusmies, Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa, lastenhoitaja, Näivä Henri, kartoittaja, työsuojeluvaltuutettu, Peräkylä Jonna, kuorma-autonkuljettaja, Pienmunne Mari, sairaanhoitaja (yamk), Pulkkinen Tiina, sairaanhoitaja (eläk.), Rennola Sirkka, koulunkäynninohjaaja (eläk.), Rosenberg Eija, henkilökohtainen avustaja, Ruokoniemi Kimmo, automaatioasentaja, Räsänen Vesa, rehtori (eläk.), Sairanen Satu, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Schenk Kai, linja-autonkuljettaja, Seppälä Tarja, omaishoitaja, sosiaalikasvattaja, Suutarinen Arto, operaattori, Söderlund Johanna, aluetoiminnan asiantuntija, Tauriainen Jussi, järjestösihteeri, kasvatustieteen opiskelija, Thomander-Tiainen Johanna, sairaanhoitaja, Tuomela Janne, insinööri, Tuomisto Vesa, automaalaari, Vesterinen Marja-Liisa, filosofian tohtori, Virinsalo Kari, linja-autonkuljettaja, AKT:n hallituksen jäsen.