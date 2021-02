Karelia Lines on tulossa vuokralaiseksi Karhusaareen, jonne on suunnitteilla ainakin terassiravintola ja luontopolku – Kaupunki haluaa tuoda kohteeseen myös omia palvelujaan

Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamasta Karhusaaresta ollaan tekemässä entistä vetävämpää luonto- ja retkeilykohdetta.

Seurakuntayhtymä on vuokraamassa tarkoitusta varten kaupunginlahden edustalla sijaitsevasta Karhusaaresta puolen hehtaarin alueen kymmeneksi vuodeksi lappeenrantalaiselle Karelia Lines -laivayhtiölle.

Samalla omistajalla on myös ravintola- ja cateringtoimintaa. Niiden taustalla on yrittäjä Saku Hyttinen.

Asia oli esillä keskiviikkona seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuusto päättää vuokrauksesta 10. maaliskuuta.

Esityslistaan kirjattujen hankkeen esittelytietojen mukaan saareen olisi tarkoitus tehdä ainakin luontopolku, laiturit risteilyaluksille sekä huviveneille, terassiravintola, lisää nuotiopaikkoja ja wc:t.

Kohde olisi lähes ympärivuotinen

Jatkossa on mahdollista kehittää matkailua lisäämällä muun muassa elämyksellisiä majoitusmahdollisuuksia ja välinevuokrausta.

Kaikessa toiminnassa huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan esteettömyys, ekologisuus, paikallisuus ja matala hiilijalanjälki.

Päivi Virta-Salo

Kohde tarvitsisi seurakuntayhtymältä toimintoja varten noin puolen hehtaarin vuokrattavan alueen sekä käyttöoikeuden muulle saaren alueelle.

Seurakunnan mukaan Karhusaaren alue on kaavoitettu virkistysalueeksi, jolle voidaan hyväksyä matkailua edistävää rakentamista.

Esityksen mukaan ensimmäiset viisi vuotta vuokrahinta Karelia Linesin tukikohdasta olisi 500 euroa vuodessa ja jälkimmäinen viisi vuotta 1 000 euroa vuodessa.

Kaupunki tietoinen suunnitelmista

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä on vuokrasopimus Karhusaaressa säätiön ylläpitämän suositun laavun alueesta. Saari on myös Saimaa Geopark -kohde.

Säätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen kertoo, että säätiö on käynyt hankkeesta keskusteluita Karelia Linesin kanssa, ja suhtautuu siihen myönteisesti. Asia ei kuitenkaan ole ollut säätiössä vielä virallisesti käsittelyssä.

– Täsmentämättä on, mikä meidän rooli siinä olisi. Näen kyllä asian positiivisena.

Lappeenrannan kaupungin matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman kertoo, että Karelia Linesin yrittäjä Saku Hyttinen on ollut kaupunkiin yhteydessä Karhusaari-suunnitelmista.

– Hän on ollut yhteydessä alustavista suunnitelmista ja ne nähdään hyvänä. Heitä on aina kiinnostanut avata yhteyttä saaristoon. Meitä on kiinnostanut sama, mutta meille on tärkeää, että sinne pääsee myös ei-kaupallisten palveluiden pariin.

Rahmanin mukaan on tärkeää, että Karhusaari säilyy vapaasti löydettävänä kohteena, kuin myös, että sieltä löytyy heidän tuottamiaan palveluita.

– Mitään konkreettista ei ole sovittu asian suhteen.

Etelä-Saimaa ei tavoittanut yrittäjä Saku Hyttistä ei kommentoimaan yrityksen suunnitelmia.