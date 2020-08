Lohikäärmepoika Lassi haluaa pysyä vapaana ja lintsaa koulusta – Lappeenrannan Linnoituksessa pääsee katsomaan perinteistä lastenteatteria

Lohikäärmepoika Lassi on ekaluokkalainen, joka on vähän pettynyt kouluun. Siellä on tylsää ja liian paljon sääntöjä.

Pieni lohikäärme ei pidä siitä, että joku määrää, mitä pitää tehdä. Hän haluaa olla vapaa!

Näytelmän käsikirjoittaja Maria Fomin, onko Lassin hahmossa kenties hieman itseäsi?

– Taitaa ehkä olla, Maria Fomin nauraa.

– Tosin kun kirjoittaa tai tekee teatteria, ainahan siihen laittaa omaa itseään.

Lastenteatteriesitys Lassi Lohikäärme ja päällikön sulka saa ensiesityksensä keskiviikkona 5.8. kello 10 ja kello 17 Linnoituksessa Kehruuhuoneen läheisellä nurmikentällä. Seuraavat esitykset nähdään tulevana lauantaina 8.8. osana Linnoituksessa järjestettävää perhepäivää.

Vuosittain teatteria lapsille

Esityksen toteuttaa pieni työryhmä. Näyttelemässä ovat teatteri-ilmaisun ohjaaja Heidi Haiko, Lemin nuorisoseuran teatterista tuttu Jenni Nikku ja Laura Iivonen, jolle kyseessä on ensimmäinen teatterirooli.

Maria Fomin itse on tunnettu lappeenrantalainen teatteriohjaaja ja teatteripedagogi, joka laitosteatterin sijaan on ollut kiinnostunut lähinnä pienimuotoisista, omaehtoisista teatterituotannoista.

Vuosittain hän on halunnut tehdä ainakin jonkin teatteriesityksen lapsille. Lassi Lohikäärmeen hän kirjoitti jo 12 vuotta sitten, mutta teemat eivät ole vanhentuneet.

Lassi kapinoi sääntöjä vastaan, tekeytyy sairaaksi ja jää koko päiväksi yksin kotiin. Siitä seuraa toki seikkailu, mutta lopulta ei ehkä olekaan pelkästään kivaa olla yksin oman onnensa nojassa, vaikka voisikin tehdä mitä haluaa.

– Pohjimmiltaan näytelmä kertoo kasvamisesta, Fomin kertoo.

Poikkeuksellinen koronakevät perui useimmat teatteriesitykset ja konsertit, joten senkin takia työryhmä tarjoaa nyt ilolla perinteistä teatteria, jota ei tarvitse seurata striimattuna tietokoneruudulta.

Perhepäivänä myös muuta ohjelmaa

Lastenkulttuurikeskus Metku on tukenut esitystä niin, että lauantaiset, Linnoituksen perhepäivänä nähtävät näytökset ovat maksuttomia.

Perhepäivänä tarjolla on myös muuta ohjelmaa.

Linnoitukseen saapuu muun muassa vanhoja traktoreita, kesäteatterilla lapset pääsevät laulamaan yhdessä, Lappeenrannan kuvataidekoululla on maalaustyöpaja ja Linnoitukseen voi tutustua draamakierroksilla.

Lassi Lohikäärme ja päällikön sulka -näytelmä Lappeenrannan Linnoituksella la 8.8. klo 10 ja klo 13, su 9.8. klo 15 ja la 15.8. klo 15.