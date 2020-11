Etelä-Karjalan yksi uusi koronatartunta keskiviikkona on THL:n seurannan mukaan Imatralla

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten sivujen mukaan Etelä-karjalassa on keskiviikkona kirjautunut yksi uusi koronatartunta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronaseuranta sijoittaa uuden tartunnan Imatralle, jossa niitä on nyt ollut epidemian alusta alkaen 20 kappaletta. Lappeenrannassa varmistettuja tapauksia on kirjattu 78, Luumäellä 6 sekä Taipalsaarella, Savitaipaleella ja Parikkalssa 5. THL ei ilmoita tartuntamääriä, jos niitä on kunnassa alle 5.

Maakunnassa on varmistettuja koronatartuntoja todettu nyt yhteensä 127.

Alkuviikosta koronanäytteitä on Eksoten alueella otettu maanantaina 317 ja tiistaina 280, kun viime aikoina testimäärät arkipäivisin ovat olleet 200 – 250 kappaleen luokkaa. Sairaalahoidossa on koronapotilaita alle viisi. Eksote ei ilmoita tarkkaa potilaiden määrää, jos heitä on vähemmän kuin viisi..

Suomessa on raportoitu 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 307 tartuntaa, mikä on 1 340 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu 22 652.

Maanlaajuisesti eniten uusia tartuntoja raportoitiin Helsingissä, jossa niitä oli 116.