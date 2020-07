Ivon vanhalla asuinalueella Imatralla on jälleen tehty ilkivaltaa: Ikkunoita rikottu kivi- sekä puutaloista

Alueella on parhaillaan menossa asemakaavamuutos, jonka kautta huonokuntoisimpia taloja pyritään saaman purkuun puutaloalueelta.

Ivon vanhalla asuinalueella on jälleen tehty ilkivaltaa. Kupariliitos -nimisen tien päässä sijaitsevan vanhan kivitalon ikkunoita on hajotettu. Myös vanhoista puutaloista on rikottu ikkunoita.

Fortumin kiinteistöyksikön päällikön Mikko Tavastilan mukaan ilkivaltaa on tapahtunut Ivon asuinalueella useamman kerran viimeisen parin vuoden aikana.

– Se on ikävä tosiasia, että siellä on ilkivaltaa tapahtunut, hän sanoo.

Tasan vuosi sitten alueella rikottiin puutalojen ikkunoita ja laudoituksia sekä kannettiin ulos lämmityspattereita ja ovia.

Santeri Tynkkynen Ivon asuinalueen puutalot ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi useaan otteeseen.

Fortum luopumassa rakennuksista

Ilkivallan kohteiksi ovat joutuneet myös Villa Malmin lähellä olevat vanhat keltaiset kivitalot Voimantien ja Oikosulun varrella. Talojen rikottuja ovia ja ikkunoita on paikattu vanerilevyillä.

Ivon asuinalue on ollut tyhjillään jo noin kolme ja puoli vuotta. Alueella on parhaillaan menossa asemakaavamuutos, jonka kautta huonokuntoisimpia taloja pyritään saaman purkuun puutaloalueelta. Kivitalot sen sijaan ovat jäämässä pystyyn.

Mikko Tavastilan mukaan kaavamuutos etenee syksyllä. Hänen mukaansa Fortumin on määrä luopua rakennuksista.

– Uskoisin, että tulemme jossain vaiheessa rakennukset myymään. Uudet omistajat sitten päättävät mitä tekevät, jos kaavamuutos menee läpi.