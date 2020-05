Entisillä bensa-asemilla kirjavat kohtalot Etelä-Karjalassa: Piakkoin 70-vuotias Kurrin kukka ja huoltokorjaamo pärjää Kuutostien varressa Parikkalassa, Rautjärvellä sama sijainti on raunioittanut huoltamon

Luumäellä Somerharju on ollut autiona kymmenisen vuotta: Kyselijöitä kiinteistöllä on ollut, mutta hiljaiselo jatkuu toistaiseksi

Kuutostien varrelta Etelä-Karjalassa ei enää löydy bensa-asemia yhtä paljon kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Tilalla on usein autioituneita huoltamoita kuten Luumäen Somerharjussa tai vain rauniot niin kuin Rautjärvellä.

Siellä saattoi ennen valkoiseksi rapatusta seinästä jo kaukaa lukea, että automatka oli edennyt V. Nevalaisen huoltamon kohdalle. Perustajan nimi on kadonnut, sillä jäljellä on vain osa kivijalkaa. Monet muut bensa-asemat on ajat sitten purettu kokonaan.

Bensan kuivattivat vanhan ajan asemien mittareilta öljy-yhtiöiden keskittyminen, kilpailu, kaupungistuminen ja myös Kuutostien uudet linjaukset. Monelle huoltoasemalle kävi oikeasti niin kuin Sulo Vilenin yritykselle legendaarisessa Tankki täyteen -televisiosarjassa, joka pyöri hiljattain yleisön toiveuusintana.

Päivi Virta-Salo

Kuutostie tuo asiakkaita

Mutta on joukossa pieniä sinnikkäitäkin. Kurrin Kukka ja Huoltokorjaamo pärjää edelleen samassa huoltamorakennuksessa, jossa Viljo Kurri aloitti myydä bensaa vuonna 1957. Sitä ennen hän oli pyörittänyt korjauspajaa muutaman vuoden.

Viljon poika Markku Kurri on vaimonsa Marjatan kanssa luotsannut yritystä 1980-luvun alusta. Vanhoilla kunnon huolto-asemilla – kuten Kurri niitä kutsuu – oli hyviäkin vuosia, vaikka pahimmillaan Parikkalan bensiinimarkkinasta vuoli siivunsa kuusi yritystä.

– Ajattele – kuusi, huudahtaa Kurri ja lisää, että hulluimmillaan käytiin kovaa hintasotaa, ja liikevaihto oli melkoinen.

– Siitä ei vain jäänyt oikein mitään yrittäjän taskuun, kun öljy-yhtiö veloitti oman osuutensa.

Marjatta Kurri jatkaa, että autojen huoltaminen palkitsi paremmin kuin bensa.

He katsoivat viisaimmaksi lopettaa bensanmyynnin vuonna 2003. EU-direktiivit olisivat pakottaneet uusimaan muun muassa osan huoltamon maanalaisista tankeista.

– Laskimme, ettei se olisi kannattanut. Tulot olisivat menneet seuraavan kymmenen vuoden ajalta remonttikulujen maksamiseen. Samasta syystä lopetti moni muukin pieni huoltamo.

Kirsti Lajunen Markku ja Marjatta Kurri toivovat jaksavansa jatkaa vielä työtä yrityksessä. Ensi vuonna entisen huoltamon perustamisesta tulee kuluneeksi jo 70 vuotta.

Rakennuksesta löytyy automaalaamo ja peltikorjaamo, joka työllisti ennen. Nykyisin Markku Kurri korjaa pienkoneita, milloin selkävaivat sallivat, ja Marjatta Kurri vastaa kukka- ja lahjatavarakaupasta sekä kahvilasta.

Kuutostie on heille yhä elinehto. Ihmiset, jotka matkaavat kohti Savonlinnaa ja Joensuuta tietävät tulla kukkaostoksille ja poiketa kahville.

Mökkiläiset jättävät myös moottorisahojaan huoltoon.

– Harvassa paikassa pääsee enää koukkaamaan valtatieltä suoraan kaupan ja korjaamon oven eteen, muistuttaa Markku Kurri.

Myös paikalliset vakioasiakkaat käyvät ja istahtavat kahvilan aamuparlamenttiin, joka kestää sovitusti tunnin tai kaksi. Muutamat heistä ovat tervaskantoina periytyneet isä-Kurrin asiakaskunnasta.

Kirsti Lajunen Surkea näky kohtaa ohikulkijat Kuutostien varrella lähellä Rautjärven kirkonkylän risteystä.

Ikävä näky tervehtii Rautjärvellä

Rautjärvellä entinen raunioitunut huoltamo ja viereinen kahvila ovat kysymysmerkkejä Kuutostietä kulkeville. Pihamaalle on unohtunut seisomaan pitkä rivistö autonrotteloita.

Kiinteistö näyttää kertovan synkkää tarinaa muuttuneista ajoista sitten edesmenneen Ville Nevalaisen.

Rautjärven kunta on jo kauan patistanut kiinteistön nykyistä ja järjestyksessä kolmatta omistajaa siivousurakkaan. Kunnan kiinteistöpalvelujen isännöitsijä Pasi Kautto kertoo, että parhaillaan on vireillä hallintopakkomenettely.

– Se on edennyt jo melko pitkälle, sillä kiinteistön purkujätteiden ja roinien pitäisi olla poissa viimeistään reilun vuoden kuluttua. Purkulupa on myönnetty, mutta purkutyö näyttää jääneen kesken.

Entinen huoltamokiinteistö on tuttu myös Imatran seudun ympäristötoimelle. Ympäristötarkastaja Merja Kaksonen huomauttaa, että pahempiakin kohteita heidän listoiltaan löytyy, mutta ne eivät ole aivan vilkkaan kulkuväylän varrella.

– Ihmiset ovat valittaneet huoltamokiinteistöstä, kun se on kaikkien näkösällä.

Matti Riihelä Somerharjun matkailukeskuksessa Luumäellä ei ole myyty bensiiniä enää vuosiin. Kiinteistön omistajien mukaan Somerharjun mahdollisuuksia ei ole silti vielä haudattu.

"Peli Somerharjun osalta on vielä auki"

Luumäellä Somerharjun entisen huoltoaseman pihaan ei ole kaartanut montakaan autoa enää noin kymmeneen vuoteen. Tuoreimmat suunnitelmat suuren outlet-myymälän perustamisesta karahtivat karille kuutisen vuotta sitten. Alueen kaavaehdotus ei kelvannut ELY-keskukselle (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Kiinteistön omistaa nykyisin Umatek, joka on yrittäjäveljespari Tuomas ja Vesa Salosen nimissä.

Tuomas Vesanen huomauttaa, että Somerharju elää tällä hetkellä omaa elämäänsä. Aivan täydellistä hiljaiseloa se ei ole kuitenkaan viettänyt, vaan joitakin kyselijöitäkin on ollut.

Hän myöntää, että liiketoimet toisaalla Lahden lasitehtaan parissa ovat vieneet energiaa ja aikaa paneutumiselta Somerharjun asioihin.

– Ehdottomasti peli on Somerharjun osalta vielä auki.

"Aika menee rattoisasti"

Markku ja Marjatta Kurri laskeskelevat Parikkalassa, että heidän yrityksensä täyttää ensi talvena 70 vuotta. He aikovat viettää merkkipäivää työn merkeissä, jos terveys sallii, ja elonpäiviä riittää.

Marjatta Kurri kiteyttää, että noin yhtä vapaapäivää lukuun ottamatta viikot vierivät töissä.

– Tulen töihin aamuisin kuuden paikkeilla ja leivon jotakin kahvilaan. Iltaan 17:ään asti lupaamme olla arkisin paikalla.

Markku Kurrin mielestä aika menee rattoisasti korjaamon puolella. Välillä hän auttaa myös kukkakaupassa.

– Ihmisten parissa ei pääse pitkästymään. Parasta on, kun moottorisahat jätetään huoltoon viikoksi. Siinä saa työn tehtyä, vaikka entisen autonasentajan ammattitauti selkäsärky verottaisi osan ajasta.