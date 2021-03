Tommi Naakka ottaa vetovastuun Savitaipaleen Olkkolasta

Olkkolan kartanon uudeksi vuokralaiseksi on valittu lappeenrantalainen Naakka Oy. Savitaipaleen kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan käymään yksityskohtaiset sopimusneuvottelut tulevan vuokralaisen kanssa.

Yritys on kunnalle entuudestaan tuttu, sillä se on vastannut Savitaipaleen Helmen toiminnasta kesästä 2018 lähtien. Tommi Naakka on mukana myös kunnan elinkeinotoiminnassa, tapahtumatuotannossa sekä kunnan markkinoinnissa.

Kunnan omistuksessa oleva kartanohotelli jäi vaille vetäjää, kun kunta irtisanoi viime syksynä aiemman yrittäjän kanssa tehdyn vuokrasopimuksen. Julkisen hakukierroksen jälkeen kunta kävi neuvotteluja kolmen kiinnostuneen toimijan kanssa.