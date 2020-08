Hännät heiluivat ja vauhtia riitti Lappeenrannan uusimman koirapuiston avajaisissa Mattilassa

Lappeenrannan Mattila-Mäntylän kaupunginosaan syntyi tänä kesänä uusi koirapuisto asukkaiden talkootyönä. Puiston avajaisia vietettiin sunnuntaina, ja ne keräsivätkin paikalle useita kaikenkarvaisia hännänheiluttajia omistajineen sateisesta säästä huolimatta.

Mattilan vanhan sairaalan läheisyyteen rakennettu puisto on kaupungin ja paikallisen asukasyhdistyksen yhteistyön tulos.

Kai Skyttä Aurora (vas) tutustui vasta neljän kuukauden ikäiseen Akiraan.

Tulee tarpeeseen

Mattila-Mäntylän koirapuiston rakentamisesta vastasi alueen asukasyhdistys. Sunnuntain avajaisissa paikalla olleet asukasyhdistyksen puheenjohtaja Ella Uotinen, projektin kokoonkutsujana toiminut Kirsti Marttinen sekä yhdistyksen hallitukseen kuuluva Jarmo Ruti ovat tyytyväisiä talkooväen aikaansaannokseen.

He kertovat, että rakentaminen alkoi kesäkuussa alueen raivaamisella. Talkoolaisia projektissa oli mukana yhteensä heidän arvionsa mukaan noin parikymmentä.

– Tilausta tälle kyllä oli. Alueen asukkailla on paljon koiria, ja niitä on ulkoilutettu paljon Laukkaradan alueella. Puolustusvoimat on kuitenkin lisännyt harjoitustoimintaansa siellä, ja se on ollut usein suljettuna. Nyt on sitten paikka, mihin koiria voi tuoda aina turvallisesti, Ruti kertoo.

Tavoitteena on saada puisto ympärivuotiseen käyttöön. Toiveissa onkin, että kaupungilta saataisiin muutama valopylväs valaisemaan puiston perimmäisimpiäkin nurkkia.

Ruti kertoo yhteistyön kaupungin kanssa sujuneen jopa hämmästyttävän helposti. Kokemusta virkistysalueiden rakentamiseen asukasyhdistyksellä oli jo viime vuonna valmistuneen frisbeegolfradan tiimoilta.

– Kaupunki tuli avoimesti vastaan, ehdotimme kolmea paikkaa ja tämä sitten valikoitui parhaaksi.

Kai Skyttä Lauritsalan koirapuistoa pitkään hoitanut Taina Haapasalo toi uuteen koirapuistoon lahjaksi lapioita siistimistä helpottamaan. Koirapuiston rakentamista edistäneet Kirsti Marttinen, Ella Uotinen ja Jarmo Ruti ottivat tuliasen vastaan. Hannu Tolonen selin kuvan oikeassa reunassa.

Koirapuistot toteutetaan talkoilla

Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että koirapuistot rakennetaan pääosin talkootyönä. Tolosen mukaan aloite koirapuistojen rakentamisesta lähtee aina asukkailta.

– Kun aloite asukkailta on tullut, katsotaan mahdollista paikkaa ja kysytään asukkailta, ovatko he valmiita tällaisen talkoilla rakentamaan. Jos halukkuutta löytyy, kaupunki hankkii rakennusmateriaalit ja asukkaat sitten talkoilla rakentavat puiston.

Myös puiston ylläpitäminen jää asukkaiden vastuulle. Tolosen mukaan rakentamisen jälkeen kaupungin vastuulla on lähinnä tyhjentää alueen roska-astiat. Muuten asukkaat ja käyttäjät vastaavat itse koirapuiston ylläpidosta ja järjestyssäännöistä.

– Mikäli tulee jotain korjaustarpeita tai jotain hajoaa, kaupunki sitten toimittaa tietysti materiaalit korjaamiseen.

Talkoilla rakennetun puiston voi myös luottaa pysyvän kunnossa, Tolonen pohtii. Kun asukkaat ovat sitoutuneet rakentamiseen, voi puutarhurin mukaan myös olla luottavainen sen suhteen, että puisto pysyy hoidettuna.

– Ison työn mäntyläläiset ovat tehneet, siitä täytyy kyllä antaa tunnustus, alue oli erittäin pusikoitunut. Iso työ kaiken kaikkiaan.

Kai Skyttä Aku seurasi tarkasti aidan kummankin puolen tapahtumia.

Kai Skyttä Puistosta löytyy omat aitaukset isoille ja pienille koirille.

Puistoja tulossa lisää

Lappeenrannassa oli ennestään viisi koirapuistoa ja yksi koirien uimapaikka. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että Pallonlahdelle rakentuu koirapuisto vielä tämän syksyn aikana. Lisäksi Joutsenon Ahvenlammen alueelle on kaavailtu koirapuistoa, joka olisi tarkoitus rakentaa ensi vuonna.

Ahvenlammelle suunnitellun koirapuiston suunnittelussa ja edistämisessä mukana ollut Juha Kuparinen oli saapunut opintomatkalle Mattilan koirapuiston avajaisiin.

– Tällä hetkellä selvitetään lupia kaupungin eri toimialoilta. Toiveena olisi, että rakentamaan päästäisiin ensi keväänä. Porukkaa meillä on jo kasassa. Joutsenoonkin on jo pitkään toivottu koirapuistoa.