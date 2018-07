Pitkäaikaisten vuokrien aikana jettien käyttöä on mahdotonta valvoa. Aktiivivesijetteilijä ei vierittäisi syytä onnettomuuksista tai vaaratilanteista vuokranantajien harteille. Vesijettejä on kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana rekisteröity lähes parisataa enemmän verrattuna viime vuoteen.

Vesijettejä vuokraava Sataman Loiste on kiristänyt vesijettien vuokraehtoja. Yrittäjä Anssi Hartikaisen mukaan tiukennukset ovat seurausta Myllysaaren reilun viikon takaisesta vesijettionnettomuudesta. Vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvon kuljettajan on oltava 15 vuotta täyttänyt, mutta Hartikaisen mukaan he eivät kuitenkaan enää vuokraa jettejä alle 18-vuotiaille, mikäli mukana ei ole täysikäistä.