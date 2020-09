Mopoilija törmäsi pyöräilijään Lappeenrannan rantaraitilla ja jatkoi matkaansa pysähtymättä

Mopoilija törmäsi polkupyöräilijään tiistaina aamupäivällä rantaraitilla Lappeenrannassa Leirin kaupunginosasa. Mopon kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä.

Polkupyöräilijä kaatui ja loukkaantui törmäyksessä, ei kuitenkaan vakavasti. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikan mukaan epäilty on nuori kuljettaja crossimopolla.

Poliisi pyytää mopon kuljettajaa ilmoittautumaan ja tapauksen nähneitä ilmoittamaan havaintonsa sähköpostilla vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414 559.

– Rantaraitilta on tullut poliisille ilmoituksia, että ajellaan holtittomasti ja siitä on tullut sellainen kulkuväylä. Poliisi on käynyt siellä valvomassakin.

Mopot ovat aiheuttaneet Vainikan mukaan murheita rantaraitin lisäksi muun muassa Lavolan suunnalla, ja valvontaa on yritetty suorittaa.

Sen sijaan kolaripaikoilta pakeneminen ja poliisia pakeneminen eivät Vainikan mukaan ole nuorten mopoilijoiden kohdalla yleistyneet, jonkin verran niitä aina esiintyy.