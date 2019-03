Putkirikko Imatran Meltolassa — Vesi katkeaa seitsemältä kiinteistöltä

Imatran Meltolassa Vallinkoskentien ja Papukadun risteyksessä on havaittu putkirikko, tiedottaa Imatran Vesi.

Vika on tarkoitus korjata samantien lauantain aikana. Työ sulkee kulkemisen Papukadulle Vallinkoskentien kautta.

Vesikatko koskee seitsemää kiinteistöä, ja niille ilmoitetaan vesikatkosta suoraan erikseen.

— Ilmoitus tuli siinä kolmen korvilla. Kaapelinäytöt on tilattu, koneita tuotu paikalle ja suljettavat venttiilit etsitty. Otetaan auki ja pyritään korjaamaan tämän illan aikana, kertoo vesihuoltonsinööri Anu Nikulainen.

Vika on 150-millisessä putkessa. Vedettä jäävistä kiinteistöistä kuusi on omakotitaloja ja yksi päiväkoti. Päiväkoti on viikonloppuna kiinni.