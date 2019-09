Kolumni: Mene kohdunkaulan syövän seulontaan, vaikka pelottaisi – Miksi iso osa naisista jättää osallistumatta maksuttomaan tutkimukseen, joka voi pelastaa hengen?

Posti toi kirjeen, jossa kutsuttiin kohdunkaulan syövän seulontaan. Seulontakutsu oli ensimmäiseni, sillä täytän kohta 30 vuotta. Hetkellisesti mielessäni häivähtäneen ikäkriisin jälkeen tuli lämmin olo. Ajattelin, että hitto, meistä kyllä pidetään hyvää huolta, ainakin tässä asiassa.



Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein, ja joissain kunnissa kutsun saavat myös 25- tai 65-vuotiaat. Hämmentävää kuitenkin on se, että seulontaan jättää menemättä 30 prosenttia kutsutuista. Kyse ei voi olla rahasta, sillä tutkimus on maksuton.



Sinä, joka et osallistu tutkimuksiin, pelottaako, että sieltä löytyy jotain? Ei se mitään, kyllä minuakin hermostuttaa. Pelon takia ei kuitenkaan kannata jättää koetta väliin. Seulonnassa etsitään syövän esiasteita, joita hoitamalla voidaan estää itse syövän synty kokonaan.



Sitä paitsi tutkimuksessa ei yleensä löydy mitään vakavaa. Vuonna 2016 seulontaan kutsuttiin 273 000 naista, joista tutkimukseen osallistui 70 prosenttia kutsutuista. Seulottavista noin 94 prosenttia sai normaalin testituloksen, viisi prosenttia suosituksen riskiseulontaan ja vain yksi prosentti lähetteen jatkotutkimuksiin.



Suomen syöpärekisterin mukaan seulontojen avulla on saavutettu kansanterveydellisiä hyötyjä, sillä kohdunkaulan syöpä on harvinaistunut. Vuosittain todetut uudet syövät ja niiden aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet viidennekseen 1960-luvun tasosta.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.