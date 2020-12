Yle: Lappeenrannan takakonttisurmasta tuomitut hakevat valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Elinkautiseen vankeusrangaistuksen niin sanotusta Lappeenrannan takakonttisurmasta tuomitut nainen ja mies hakevat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, kertoo Yle.

Mies ja nainen tuomittiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa viime elokuussa elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Itä-Suomen hovioikeus ei muuttanut tuomiota.

Käräjäoikeus ja hovioikeus antoivat tuomioissaan suurta painoarvoa tuomittujen väliselle viestiliikenteelle. Oikeuden mielestä ennen tekoa lähetetyistä viesteistä kävi ilmi, että miehellä ja naisella oli konkreettinen tappamistarkoitus. Viestien katsottiin näyttävän, että tekoa oli suunniteltu etukäteen ja molemmat olivat siihen osallisia. Käräjäoikeuden mukaan teko oli poikkeuksellisen törkeä.

Mies ja nainen saivat elinkautisen vankeusrangaistuksen surmattuaan vuoden 2018 toukokuussa 21-vuotiaan Savitaipaleelta kotoisin miehen. Tekijät olivat tuolloin 20-vuotiaita.

Uhri ja tekijät olivat tunteneet toisensa ennen tekoa joitakin viikkoja.

Uhri surmattiin Lappeenrannassa Mikonsaaressa. Surmatyön jälkeen tekijät ajoivat Lappeenrantaan pikaruokaravintolaan ja söivät ostamansa ruoat marketin pihassa.

Tämän jälkeen he ajoivat Lauritsalaan, jossa he sytyttivät auton tuleen. Polttoainetta he olivat ostaneet Imatralta kahteen limsapulloon.

Autopalon sammuttanut palokunta ja paikalla käynyt poliisi eivät havainneet ruumista auton takakontissa. Ruumiin löysi sivullinen.