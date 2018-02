Ylioppilaskirjoituksia aiotaan jatkaa Armilan koulussa, Kimpisen lukiossa selvitetään, minkä verran sisäilmasta oireilevia abiturientteja on — ja heille kaupunki etsii väistötilan Valviran ylitarkastaja katsoo, että herkistynyt ihminen voi saada oireita välittömästi sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa. Minna Mänttäri Lappeenrannan kaupunki katsoo, että Armilan koulun sali, jossa kirjoitukset järjestetään, on sisäilmaltaan puhdas.

Ylioppilaskirjoitukset näillä näkymin jatkuvat vakituisesta käytöstä poistetussa Armilan koulussa maaliskuussa.



Osa Kimpisen lukion abiturienteista on tehnyt ylioppilaskokeensa Armilan U-koulussa vuodesta 2015, koska lukion tilat eivät riitä kaikille.



Viime viikolla ilmeni, että joillekin oppilaille on tullut oireita koulun sisäilmasta. Kimpisen lukio ja Lappeenrannan kaupunki kertovat, että oireiluista ei ole tullut tietoa heille.



Nyt kaupunki katsoo, että koulua voi yhä käyttää tilapäisesti.

— Lähdetään siitä, että maaliskuussa Armilassa voidaan kirjoittaa ja tila on edelleen käytössä. Jos oireiluja joillakin oppilailla on, ilman muuta järjestetään heille toinen tila. Nyt Kimpisen lukiossa selvitetään, kenellä on ollut oireiluja. Muita tiloja järjestetään sen mukaan, sanoo kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.

Sisäilmaraportissa vuodelta 2013 todetaan, että erityisesti rakennuksen kellarikerroksessa on merkittävä vaara terveydelle.

Rakennuksen alapohjassa, sokkelirakenteissa ja maanvaraisilla seinillä osin jatkuen myös ylempään kerrokseen on kosteuden aiheuttamaa mikrobikasvustoa, joka voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Armilan koulun salissa ilmanvaihtokone on ylioppilaskirjoitusten aikaan täysteholla. Muuna aikana konetta pidetään kevyemmällä volyymilla.

"Asia aiheuttaa huolta"

Kimpisen lukion rehtorin Olli Mielosen mukaan koulu alkoi maanantaina kartoittaa opiskelijoiden oireiluja kyselyllä.

— Asia aiheuttaa huolta oppilaissa ja vanhemmissa. Nyt oppilaita on tiedotettu asiasta ja kysytty heiltä mahdollisista oireista. Jatkossa toimitaan sen mukaan, mitä vastauksia saamme, Mielonen sanoo.



Seuraavan kerran Armilan koulussa olisi tarkoitus järjestää ylioppilaskoe maanantaina 12. maaliskuuta.

Väistötilakäyttökin vaati kunnostustöitä

Viisi vuotta sitten valmistuneen sisäilmaraportin mukaan Armilan koulun ensimmäistä kerrosta on lupa käyttää väistötilana kunnostustöiden jälkeen.

— Väistötilana käyttämisen ymmärrän niin, että tilaa voidaan käyttää muutaman viikon tai kuukauden. Ylioppilaskirjoituksissa kyse on muutamasta tunnista, muutaman kerran vuodessa. Nyt puhutaan paljon pienemmän mittaluokan käytöstä kuin mihin on annettu lupa, Meuronen sanoo.

— Ei se varmaan priimatila ole, mutta ilmoituksia oireista ei ole tullut. Vauriot ovat olleet kellaritiloissa, ja liikuntasalin pitäisi olla kunnossa.

Meuronen ihmettelee, miksi sisäilmaoireista ei ole ilmoitettu Kimpisen lukiolle tai Lappeenrannan kaupungille.

— Jos rehtorille olisi ilmoitettu oireista, varmasti asiaan olisi reagoitu. Kaupunki suhtautuu vakavasti sisäilmaongelmiin. Haluamme, että tilat ovat kunnossa.





Tiivistys jäi tekemättä: "Keskeisimmät korjaukset on tehty"

Armilan U-koulua koskevan sisäilmaraportin mukaan rakennus vaati kunnostusta ennen käyttöä väistötilana.



Vaadittuja toimenpiteitä olivat ilmanvaihdon peruskunnostus, kellarikerroksen osastointi muusta rakennuksesta, ensimmäisen kerroksen ilmanvaihdon tasapainotus sekä ikkuna- ja ulkoseinärakenteiden liitosten sekä epäjatkuvuuskohtien tiivistys.



Toimitilajohtaja Katri Tolvanen Lappeenrannan toimitiloista kertoo, että koulun ilmanvaihto mitattiin elokuussa 2014. Tuolloin liikuntasalin ilmanvaihto säädettiin ylipaineiseksi. Ensimmäisen kerroksen ilmanvaihto tasapainotettiin vuonna 2014.

Edelleen vuonna 2017 ilmanvaihtokonehuoneessa tehtiin korjaustöitä.

— Liikuntasalin oma ilmanvaihtokone on kirjoitusten aikaan täysteholla ja muuna aikana minimiteholla.



Tolvasen mukaan kellarikerrosta ei ole osastoitu, mutta ilman suunta on liikuntasalista pois. Alapohjan johtokanaalit on alipaineistettu vuonna 2013.

Tiivistystä ei kuitenkaan ole tehty.

— En osaa ottaa kantaa, mitä asiasta on mietitty vuonna 2013, sanoo pari vuotta sitten kaupunkiin tullut Tolvanen.



Ari-Pekka Meuronen katsoo, että rakennusta on korjattu riittävästi siihen nähden, että tila on lyhytaikaisessa käytössä.

— Keskeisimmät korjaukset on mielestäni tehty.





Valvira: Herkistyneen oireet voivat alkaa hetkessä

Huonolle sisäilmalle aiemmin herkistyneen oireilu voi alkaa heti, kun hän astuu uudestaan sisäilmaongelmaiseen tilaan. Näin sanoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sisäilma- ja asumisterveysasiantuntija, ylitarkastaja Pertti Metiäinen.

— Henkilöt, jotka ovat herkistyneet erilaisille altisteille, voivat saada hyvinkin nopeasti — jopa välittömästi — oireita sellaisissa tiloissa, joissa on kyseisiä altisteita.



Ylioppilaskirjoituksissa salissa istutaan enintään kuusi tuntia.

Metiäinen arvelee, että terveelle ihmiselle ei aiheudu pysyvää haittaa lyhytaikaisesta oleskelusta sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa.

— Herkistyneelle ihmiselle oleskelu tällaisessa tilassa voi olla mahdotonta voimakkaiden oireiden takia.



Metiäisen tiedossa ei ole muualta Suomesta vastaavaa tapausta, jossa ylioppilaskirjoitukset olisi jouduttu järjestämään tilassa, jossa on havaittu sisäilmaongelmia.